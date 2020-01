Luigi Favoloso: le nuove foto. Barbara D’Urso svela (in diretta) dove è nascosto

Domenica al Live Non è La D’Urso sono emersi nuovi dettagli sulla scomparsa di Luigi Mario Favoloso, ormai ex fidanzato di Nina Moric ed ex concorrente del Grande Fratello. Insieme studio la madre Loredana Fiorentino, che ha difeso il figlio sbraitando contro Nina Moric.

Ospite da Barbara D'Urso pochi giorni dopo la scomparsa, Nina Moric ha rivelato che Luigi Mario Favoloso sarebbe stato "violento" nei suoi confronti e nei confronti del figlio Carlos. "Luigi Mario con Carlos è stato violento una volta e da quel momento è uscito dalla mia vita. Non ho fatto la denuncia alla polizia, – ha spiegato al Live – perché deve essere fatta da un legale, deve contenere tutte le prove, le testimonianza".

















La Moric ha poi proseguito: "Ho dato mandato al mio avvocato, quindi dal momento in cui presento la denuncia la Procura apre un fascicolo. Il pubblico ministero comincia con le indagini, diventa un segreto istruttorio e quindi la denuncia non può essere divulgata, perché è un reato". Di lui si sono perse le tracce dalla sua casa di Torre del Greco il 29 dicembre, senza comunicarlo a nessuno.















Dopo più di due settimane dalla scomparsa, si è fatto vivo telefonando a Barbara D’Urso. Favoloso ha rivelato alla conduttrice di essersi nascosto all’estero “per gravi motivi”, senza scendere nei dettagli. Ha inoltre chiesto scusa alla madre per averla fatta preoccupare.

Ma che fine ha fatto Luigi Mario Favoloso? Nella puntata di Pomeriggio Cinque andata in onda martedì 21 gennaio, Barbara D'Urso ha mandato in onda la copertina di Chi, che svela dove si nasconde l'ex gieffino.









“Ho un accordo di rispetto con Luigi Mario Favoloso che ci aveva chiesto di dire in quale nazione si trovava. Tra poco vedremo come è Luigi Mario Favoloso dopo 24 giorni dalla sua scomparsa”, ha detto Barbara D’Urso durante l’anteprima del suo programma pomeridiano. Il magazine, diretto da Alfonso Signorini, ha localizzato l’ex gieffino in Svizzera.

