Mara Venier è stata ospite di Maria De Filippi nell’ultima puntata andata in onda di ‘C’è posta per te’. La conduttrice Rai e padrona di casa a Domenica In è stata chiamata in studio da Milo per fare una sorpresa ai genitori di Giada, la fidanzata e mamma di sua figlia Beatrice morta a 22 anni in un tragico incidente d’auto.

Quando Giada è morta, Milo è rimasto solo a crescere la loro bambina con il supporto dei nonni materni della piccola a cui il ragazzo ha fatto consegnare la posta. "Vi voglio un mondo di bene, voglio ringraziarvi per tutto quello che fate per me e per la piccola. Senza di voi non ce l'avrei mai fatta", ha detto loro commosso in studio attraverso la busta con la zia Mara accanto.

















Mara Venier, commossa, ha consolato quella coppia di genitori sfortunati: "La vita ti porta improvvisamente a dover accettare dei dolori enormi. È un dolore inaccettabile. Voi siete una famiglia meravigliosa, piena di dignità e forza. Credo che la vostra forza sia proprio Beatrice, che farà 3 anni a settembre. Io ho perso mia madre che era la mia vita, il senso della mia vita".















"Quando se n'è andata per me era finita – ha continuato la conduttrice – , non avevo più voglia di vivere. Volevo andare dove era lei. Poi la vita mi ha dato un nipotino. Mi è tornato il sorriso e la voglia di affrontare la vita. La forza la dovete trovare in Beatrice". Ai genitori di Giada è stata regalata una crociera ed è stato lì che la Venier ha fatto una rivelazione.











Nel consegnare il regalo ai genitori di Giada, la conduttrice ha svelato che sarebbe stata la produzione del programma a farsi carico dei costi della crociera. “Dove andiamo in crociera? Siccome paga Maria possiamo allargarci. Possiamo anche decidere di andare molto lontano, stare via un paio di mesi. Qual è il posto più costoso?”, ha chiesto Mara regalando così al pubblico l’ultimo di tanti, tantissimi spoiler. Un retroscena, questo sui regali degli ospiti vip a carico della De Filippi e della produzione, che forse qualcuno sospettava ma che nessuno dice mai.

