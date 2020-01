Momenti di alta tensione all’interno della casa del Grande Fratello Vip. La puntata in diretta è appena finita e in Casa si parla di nomination. Carlotta Maggiorana, che è al televoto insieme a Ivan, ci tiene a precisare ad Adriana Volpe che farà di tutto per farsi conoscere meglio dai suoi compagni prima della prossima eliminazione. Adriana accetta di buon grado la proposta di Carlotta e le due inquiline si abbracciano calorosamente.

La telecamera si sposta su Antonella Elia che ha ascoltato l'intera conversazione a pochi passi da loro, ed è proprio in quel momento che la showgirl si lascia andare. Nota per non avere peli sulla lingua e per le sue esternazioni 'al veleno', l'ex showgirl ha voluto dire la sua.

















"Sono pochi 4 giorni per iniziare a conoscerla, – ha detto Antonella Elia con tono polemico rivolgendosi ad Adriana Volpe – avresti dovuto iniziare prima". L'ex conduttrice Rai ha provato a giustificare la sua scelta: "Antonella, siamo in 19…". Ma l'ex volto di 'Non è la Rai' non vuole sentire ragioni e si mostra molto infastidita e alterata: "Ormai l'avete mandata in nomination, non concludi niente in 4 giorni".















Tra i due fuochi si trova Carlotta Maggiorana, che cerca invano di frenare la discussione e abbassare i toni. Adriana Volpe capisce immediatamente che la situazione le sta sfuggendo di mano e prova a far ragionare Antonella Elia. "Non me ne importa niente di quello che pensi tu, siete stati bravi!", commenta molto contrariata. La showgirl non ha per niente gradito la scelta dei suoi coinquilini di salvare Fernanda dalle nomination, che nelle scorse settimane è stata criticata da molti inquilini della casa.









La lite è ormai prossima, ma Antonella “gira i tacchi” e si avvia verso la piscina, lasciando a bocca aperta Adriana Volpe e Carlotta Maggiorana. A quel punto l’ex conduttrice Rai commenta l’atteggiamento della Elia: “Non ci fa una bella figura, non la riconosco, questa insensibilità non la riconosco”.

