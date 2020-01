Gemma Galgani è fresca di compleanno. La storica dama del trono over di Uomini e Donne ha spento 70 candeline e festeggiato al Teatro Colosseo di Torino, dove lavora come direttrice di sala. Con lei i suoi collaboratori, che l’hanno omaggiata di una torta e di un dolce biglietto d’auguri.

“Non avrei potuto festeggiare in maniera più emozionante questo compleanno – ha scritto Gemma su Instagram – Nel ’70 ho iniziato a lavorare a teatro e a 70 anni ho festeggiato con voi sempre in teatro, i miei ragazzi. Mi avete scritto parole bellissime che sono molto importanti per me e significative. Non aggiungo nulla perché il messaggio è talmente bello che non ha bisogno di alcun tipo di commento”. Ma non potevano mancare tanti auguri da parte dei colleghi di Uomini e Donne. Quelli di Ida Platano, per esempio. (Continua dopo la foto)

















“Volevo dirti che tu sei una delle presenze più importanti della mia vita e se nel libro della vita gli amici durano solo alcuni paragrafi, sappi che il tuo posto è quello in fondo alla storia. Ti voglio bene moltissimo e non vedo l’ora di vederti. Buon compleanno”, ha scritto la ex dama che ora è felicemente fidanzata con Riccardo via social. (Continua dopo la foto)















Gemma, invece, il fidanzato non lo ha ancora trovato, ma dopo l’addio a Juan Luis Ciano non ha perso le speranze. E nell’ultima puntata del trono over, stando alle anticipazioni, vivrà un momento molto emozionante grazie a Massimiliano. Puntata dedicata alle sfilate: ‘Bella da far perdere la testa’ il tema per le dame, ‘L’uomo non deve chiedere mai’ per i cavalieri. Gemma ha sfilato vestita di rosso sulle note di ‘Sei bellissima’ di Loredana Bertè ma la sfida l’ha vinta Pamela. Tra gli uomini del parterre, invece, ha trionfato Massimiliano, che ha imitato Richard Gere in ‘Ufficiale e Gentiluomo’. (Continua dopo foto e post)











Arrivato in passerella, ha preso Aurora in braccio, le ha dato un bacio sul collo per poi portarla dietro le quinte. Standing ovation del pubblico per il cavaliere. Emozione per Gemma, che è sembrata quasi avere un mancamento, tanto che Tina ha poi chiamato il medico e approfittato per farla stendere. Dopo la commozione, Massimiliano ha poi preso in braccio la dama per farle fare il giro dello studio tra le sue braccia. Un gesto che Gemma ha apprezzato molto, riportano sempre le anticipazioni.

