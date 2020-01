“Sei incinta?”. Caterina Balivo, l’abitino è super aderente e non pochi notano ‘qualcosa’. I fan vogliono sapere

Caterina Balivo è senza ombra di dubbio una delle donne più amate della televisione italiana. Bella, simpatica, ironica, Caterina Balivo, fin dai tempi di Detto Fatto, si è fatta amare dal pubblico che ora la segue con passione e affetto. Ora Caterina Balivo è al timone di Vieni da me, il programma della fascia oraria pomeridiana che va in onda su Rai 1. Durante la puntata del programma andata in onda lunedì 20 gennaio 2020, il pubblico ha notato qualcosa di strano in Caterina. La Balivo appariva più morbida che mai.

Se di solito è magrissima, nell’ultima puntata del programma è apparsa un po’ più in carne e tutti hanno pensato la stessa cosa: sarà incinta? Sbam! Cosa? Davvero è incinta? Attenzione, non abbiamo detto questo, abbiamo solo riportato i dubbi del pubblico che non è abituato a vedere Caterina Balivo con le curve morbide. Sui social i suoi fan non hanno potuto fare a meno di interrogarla… Continua a leggere dopo la foto

















“Caterina sei incinta?” le hanno scritto i follower dopo aver visto tutta la sua morbidezza con l’abitino super aderente che Caterina Balivo indossava nell’ultima puntata di Vieni da me. E sapete cosa ha risposto la Balivo? “No, mangio!” ha replicato la Balivo. Dunque nessun bebè in arrivo per la bella conduttrice che ha già due figli. E pensare che quel “rigonfiamento” all’altezza dell’addome messo in mostra dall’abitino super aderente aveva illuso tanti telespettatori… Continua a leggere dopo la foto















Quell’abitino leopardato le fasciava la pancia mettendo in mostra qualche curva di troppo ma Caterina Balivo non si è certo vergognata di dire che ha una passione per il cibo e che a volte mangia più del normale. È umana anche lei… È una donna che si lascia tentare dal buon cibo e a volte commette qualche peccato di gola! Brava Caterina! Dunque no, dopo Guido Alberto e Cora, Caterina Balivo non è in attesa di un altro bimbo. Continua a leggere dopo la foto









Tra gli ospiti di Vieni da me dell’ultima puntata c’è stata Samantha De Grenet che ha raccontato di aver avuto problemi di salute, di essersi operata e di stare finalmente bene. La De Grenet ha preferito non rendere pubblica la sua malattia per non essere presa di mira come persona che, per farsi pubblicità, è disposta anche a parlare di una cosa tanto delicata come la malattia.

