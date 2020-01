“Ho fatto di tutto per essere un uomo, ma io mi sono sentito da sempre una donna nell’anima”. Rodrigo Alves ospite a “Live – Non è la d’Urso” si mostra al pubblico nelle nuove vesti di “Barbie”. Famoso in tutto il mondo per essere stato il Ken umano, Rodrigo che in passato si era già sottoposto a diversi interventi chirurgici, è diventato ufficialmente una donna.

“Sono conosciuto come Ken, – aveva detto Rodrigo Alves – ma dentro mi sono sempre sentita come Barbie. Fantastico dire finalmente al mondo che sono una ragazza. Finalmente mi sento la vera me. Affascinante, bella e femminile. Per anni ho provato a vivere la mia vita da uomo. Avevo messo anche dei finti addominali, avevo i muscoli di silicone sulle braccia ma mentivo a me stessa. Sono una donna e ho sempre avuto un cervello femminile”. Rodrigo Alves ha affrontato oltre cinquanta interventi chirurgici per assomigliare al bambolotto Ken, ma ora ha scoperto di sentirsi più simile a Barbie. (Continua a leggere dopo la foto)

















Domenica 19 gennaio, Alves è tornato nuovamente negli studi di Canale 5, per la prima puntata del programma Domenica Live – Non è la D’Urso, ma questa volta nelle vesti di Barbie. Sono conosciuta come Ken ma dentro mi sono sempre sentita come Barbie – ha spiegato ai fan -. È fantastico dire finalmente al mondo che sono una ragazza. Finalmente mi sento la vera me. Affascinante, bella e femminile”, ha dichiarato. Capelli biondo platino, seno e fianchi prorompenti, l’ex Ken umano sfila ancheggiando nello studio di Barbara D’Urso e stupisce pubblico e ospiti. (Continua a leggere dopo la foto)















“Mi hanno messo il sedere e mi hanno tolto gli addominali finti”. Rodrigo si commuove in diretta: “Non mi piace vedere le foto di com’ero prima, io sono nato una donna, ho fatto tutto quegli interventi per trovare una felicità. Sono nato con una disfunzione ormonale e ho provato di tutto per essere un maschio, un corpo di un uomo”. Poi la rivelazione: “Le persone che mi chiamano Ken umano non sanno che invece io non volevo”. (Continua a leggere dopo la foto)









L’ex concorrente del Grande Fratello, ha rilasciato una lunga intervista al Mirror rivelando in anteprima di essere pronto a diventare donna. “Sono conosciuta come Ken ma dentro mi sono sempre sentita come Barbie – ha detto Rodrigo Alves – “è fantastico dire finalmente al mondo che sono una ragazza. Finalmente mi sento la vera me. Affascinante, bella e femminile”. (il video)

