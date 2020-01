“Come si permette?”. Gulliermo Mariotto, scivolone in diretta al Cantante Mascherato: gelo in studio

In onda su Rai1 in prima serata, ‘Il cantante mascherato’ è condotto da Milly Carlucci che ha al suo fianco cinque giurati d’eccezione: Patty Pravo, Ilenia Pastorelli, Flavio Insinna, Guillermo Mariotto e Francesco Facchinetti. Sono loro, insieme al pubblico a casa tramite il televoto e il voto sui social, a giudicare le esibizioni dei concorrenti in gara.

I giurati, inoltre, hanno il difficilissimo compito di dover capire, per primi, chi si nasconde sotto le maschere in gara, provando a riconoscere la voce del personaggio famoso durante ogni esibizione. Otto le maschere in gara: il Mastino, il Leone, il Coniglio, il Mostro, l’Angelo, l’Unicorno, il Barboncino e il Pavone, sotto le quali si celano otto personaggi molto famosi, la cui reale identità è completamente top secret, ne sono rimaste in gara sei. (Continua a leggere dopo la foto)

















La scorsa settimana l’Unicorno è stato eliminato e ha così svelato la sua vera identità: sotto la maschera si nascondeva il volto della popolarissima e amatissima Orietta Berti. Dopo le esibizioni, il cantante mascherato più votato sul profilo Instagram del programma e i prescelti dalla giuria vengono direttamente promossi alla puntata successiva. Gli altri due si sfidano nel duello finale deciso solo dal televoto. A sfidarsi ieri sono stati il Barboncino-Arisa e Mastino Napoletano. (Continua a leggere dopo la foto)















Nella puntata andata in onda venerdì 17 gennaio, Guillermo Mariotto con la sua ipotesi su chi si nasconde dietro la maschera dell’Angelo è stato fischiato dal pubblico. “Come ti è sembrata la performance?”, ha chiesto Milly Carlucci a Mariotto, che ha risposto: “A me è sembrata la versione gay di Zucchero Fornaciari…”. I giudici hanno storto il naso e il pubblico, per tutta risposta, ha iniziato a fischiare.

La conduttrice, un po’ in imbarazzo, ha mostrato un sorriso forzato e ha poi glissato. Mariotto ha dato il nome del cantante che, secondo lui, si nasconde dietro la maschera “Sì dai, sa camminare sui tacchi, secondo me è Valerio Scanu”. Il cantante sardo, per la cronaca, non ha mai detto di essere omosessuale e la frase del giudice è stata criticata anche sui social. (Continua a leggere dopo la foto)









“#IlCantanteMascherato Mariotto sei proprio un cafone!!! Forse ti sei dimenticato di essere GAY???”, “Madonna che commento di cattivo gusto Mariotto #IlCantanteMascherato”, “Nel giro di mezz’ora Mariotto ha dato de gay a Scanu e che Arisa ha una pronuncia di merda in inglese. Attendo con ansia la fine dello show”, sono alcuni tweet circolati in rete dopo lo scivolone del giudice.

