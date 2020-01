“Fuori dalla Casa”. GF Vip, è uscita durante la diretta: chi è la prima concorrente eliminata

La quarta puntata del Grande Fratello Vip 4 si è conclusa con le lacrime di un uomo e un castello di polemiche da espugnare. I concorrenti che hanno animato la puntata non sono pochi: si può dire che in casa il nervosismo regna da sovrano quasi da inizio edizione e questo non fa che innescare un circolo vizioso di litigi e sfuriate improvvise. Tra Andrea Denver in lacrime e Licia Nunez innervosita nei confronti di Imma Battaglia, anche Antonella Elia e Fernanda Lessa c’hanno messo del loro. Ma cosa sarà successo? Vediamolo insieme e cogliamo l’occasione per parlare anche delle eliminazioni.

A quanto pare in casa molti concorrenti hanno idee diverse tra loro per quanto riguarda il tema dell'omosessualità. Che vi siano punti di vista differenti è sempre un bene, perchè è proprio questo l'aspetto che fa crescere il confronto e la 'comunità'; il problema è che in casa le opinioni discordanti vanno gestite sempre male. Inoltre Adriana Volpe ha uscito anche la questione con Magalli e chi più ne ha più ne metta. Tutto questo prima delle tanto attese nomination. Per non parlare, poi, delle eliminazioni. Vediamo un po' cosa è accaduto.

















Al televoto erano andati Andrea Montovoli ed Elisa De Panicis, eliminata dalla Casa con il 30% dei votanti contro il 70 che ha difeso a spada tratta il rivale. Elisa ha salutato tutti con un discorso di ringraziamento sicuramente ostentato e appena entrata in studio ha appreso che la Elia non aveva perso occasione di chiamarla più volte 'scema'. Il confronto è stato acceso e non ci si aspettava da meno da due donne con il caratterino vispo e pungente. Lunedì se ne vedranno di belle. La quarta puntata ha offerto altri momenti televisivi davvero interessanti. Vogliamo parlare dell'eliminazione di Sergio Volpini?























Sergio Volpini ha perso contro Patrick Ray Pugliese e Pasquale Laricchia, che hanno avuto poi la responsabilità di scegliere i concorrenti da mandare al televoto. Le nomination da parte degli uomini verso gli uomini forniscono un quadro generale della situazione in casa: Fabio Testi ha nominato Ivan perché secondo lui deve trattare meglio le donne; Denver ha nominato Pago perché "l'ho sentito più distante nei miei confronti"; Antonio Zequila ha nominato Pago perché "non ci siamo mai parlati"; Pago ha nominato Ivan per l'ambiguità mostrata sulla nomination ad Andrea. Siete curiosi? Perchè non è finita qui.

Andrea Montovoli ha nominato Denver perché non gli sembra una persona trasparente; Michele Cucuzza ha nominato Montovoli perché "ha esibito una piccola punta di autoritarismo"; Aristide Malnati ha nominato Testi perché "è ancora troppo estraneo alle dinamiche del gruppo"; Paolo Ciavarro ha nominato Ivan perché non gli è simpatico; Ivan Gonzalez ha nominato Testi perché lo ha accusato di trattare male le donne e non collabora tanto in casa. I nominati quindi sono stati Ivan Gonzalez, Fabio Testi e Andrea Denver, che, come dicevamo, è scoppiato in lacrime a causa di Elisa e di quanto accaduto con Montovoli. L'atmosfera in casa è caldissima.

