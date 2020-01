Il Cantante Mascherato, svelata l’identità del Barboncino: “Sono io!”. E scatta l’applauso

Venerdì 17 gennaio è andata in onda la seconda puntata de ‘Il Cantante Mascherato’, il programma in prima serata su Rai Uno condotto da Milly Carlucci. Si tratta dell’adattamento italiano della versione statunitense e tedesca del talent show canoro The Masked Singer, ispirato a King of Masked Singer, format sudcoreano della MBC.

Il programma è un talent show musicale con protagonisti alcuni personaggi del mondo dello spettacolo e della musica che si esibiscono in sfide canore in forma anonima, nascosti all'interno di pittoresche maschere che li ricoprono dalla testa ai piedi. La reale identità dei concorrenti verrà rivelata in diretta solamente al momento della loro eliminazione, venendo smascherati al termine di ogni puntata se ricevono il minor numero di voti, che saranno decisi dai like della pagina del programma su Instagram, dal televoto e dal voto della giuria.

















La seconda puntata ha rivelato l'identità della maschera del Barboncino, che ha perso la sfida contro il Mastino napoletano. Dopo aver cantato 'Rolling on the river' e 'Think', la cantante celata dal pesante costume è stata eliminata.















Ma chi era il Barboncino? Durante la puntata quasi tutti i giudici (Ilenia Pastorelli, Patty Pravo, l'esperto di stile Guillermo Mariotto (già giudice di Ballando con le stelle) e il talent scout Francesco Facchinetti. Presente anche il conduttore dell'Eredità Flavio Insinna) erano d'accordo sul nome del personaggio famoso che si celava dietro la maschera.









Il Barboncino era Arisa. La cantante lucana si è esibita sulle note di ‘Proud Mary’ dei Creedence Clearwater Revival, provando a cambiare la sua voce. Nella clip aveva parlato di “problemi nel dare l’amore”, di amare gli animali e di essere “gentile e accondiscendente”. “Mi avete riconosciuta subito!”, ha commentato rassegnata Arisa, che esce dalla gara accompagnata da un lungo applauso.

