L’amato conduttore Filippo Bisciglia si è raccontato a 360 gradi in un’intervista rilasciata a ‘SuperGuidaTv’. Qui si è soffermato sulla prossima edizione di ‘Temptation Island’, su ‘Amici Celebrities’ e su alcune inaspettate altre proposte. L’uomo ha innanzitutto rivelato che non avrebbe voluto prendere parte ad ‘Amici Celebrities’ per Pamela. Queste le sue parole: “Volevo dare a lei la possibilità di viversi questa avventura da sola. Dopo mi sono accorto che è stato bello condividere insieme questa esperienza”.

Ed ha aggiunto: "Sono per carattere molto puntiglioso e ci tenevo a fare bene. Mi sono comportato come un ragazzo di Amici pur avendo 40 anni. Non so se sono contento di averla vissuta così perché le emozioni tendo a viverle appieno". Filippo ha poi annunciato in via ufficiale che sarà al timone di 'Temptation Island': "Quello è il mio programma e quindi ci vedremo prossimamente per la nuova edizione".

















Nei giorni scorsi il conduttore Maurizio Costanzo si era complimentato con lui, affermando che meriterebbe maggior spazio nel mondo della televisione. Bisciglia ha dichiarato: "Ci sono delle produzioni che hanno in mano dei programmi che sarebbero adatti a me. Peccato che in questo momento non ci siano tantissimi spazi. Mi era stata proposta la conduzione di due programmi. Li avevo visti, ma non erano in seconda serata".























Poi è sceso nei dettagli: "Uno parlava di musica e l'altro era un game. Il problema però è che non ci sono gli spazi. Io sarei pronto a condurre un programma di musica che è una delle mie passioni", ha rivelato il presentatore. Il quale si è lasciato andare successivamente ad una confessione. Ha infatti ricevuto una proposta anche dalla Rai per la conduzione di una trasmissione. Vediamo qual è stata la sua risposta.

“Su Raidue mi era stato proposto anche un altro programma. Si trattava di un quotidiano di pomeriggio. Poi si fanno delle scelte perché ci sono programmi che possono essere più o meno adatti. Non sono uno che sgomita perché devo ragionare bene sul da farsi”. Filippo Bisciglia ha infine rivelato per chi farà il tifo al Festival di Sanremo: “Per Alberto e per Giordana. Alberto è uno dei ragazzi più educati, carini e e dolci che abbia mai conosciuto in tutta la mia vita”.

