UeD, Giovanna non si trattiene: la frase dopo la lite con Giulio. Pubblico senza parole

Grande momento televisivo quello di lunedì prossimo per Uomini e Donne. Giulio Raselli sembra aver fatto la sua scelta. Per chi segue il programma, il dubbio rimane tra Giulia D’Urso e Giovanna Abate. Per il Trono Over è stata la signora di casa, Maria De Filippi ad aver chiesto un parere proprio ai suoi fedeli opinionisti, ovvero Tina Cipollari e Gianni Sperti, chi pensano possa scegliere il caro Giulio. Quali nomi avranno rivelato i due compagni di viaggio di Maria? Scopriamolo insieme.

Per Tina sicuramente Giulia sarebbe la scelta migliore, mentre Gianni Sperti punta tutto su Giovanna Abate, ritenuta una ragazza decisamente più spontanea e genuina. Ma non potevano mancare le sorprese. Infatti proprio la corteggiatrice ha stupito tutti con delle dichiarazioni choc: “Io invece spero non mi scelga…Capito dove sono arrivata? E’ un’assurda follia…”. L’esterna di Giulio Raselli e Giulia D’Urso sembra avere ferito la corteggiatrice, proprio davanti alla scena della piscina che li ha colti in un tenerissimo abbraccio. Il dubbio che possa scegliere proprio lei rimane e si fa sentire. (Continua dopo le foto).































Giulio Raselli è rimasto spiazzato, perché ritiene che gli atteggiamenti della ragazza siano sempre negativi e disfattisti: “Non sei mai contenta…Neppure adesso che ho annunciato di essere pronto a fare la mia scelta…”. Tina ha ritenuto opportuno intervenire: “Non c’è stata una volta da quando sei qua che hai detto sono contenta…Hai sempre qualcosa da dire…Tu fai così perché aspiri alla perfezione…Cosa che tu non sei…Vedrai che un giorno ti adatterai…”. Come sempre le parole di Tina sono molto incisive. (Continua dopo la foto).









Non poteva mancare la voce fuori campo di Gianni Sperti: “Lei ha sempre dovuto chiedere…”. Quindi, alla luce di tutto questo, su chi ricadrà la scelta di Giulio? Giovanna Abate o Giulia D’Urso? Il litigio tra Giulio Raselli e Giovanna Abate ha sicuramente segnato dei risvolti interessanti, ma nello studio di Uomini e Donne può accadere davvero di tutto. Cosa avrà replicato Giulia D’Urso? Sicuramente non avrà perso l’occasione di rincarare la dose e rendere il litigio tra i due ancora più difficile da superare. (Continua dopo le foto).

Le sue parole sono decisive: “Fa così perchè si sta preparando la strada per dirgli no…”. Ovviamente pensa che il trono sia la meta tanto ambita di Giovanna e molti, tra il pubblico, le daranno ragione. Rimane il fatto che la scelta riguarderà solo e unicamente la volontà e i sentimenti di Giulio e niente e nessuno potranno impedire l’inevitabile. Le due ragazze hanno temperamenti molto diversi, a volte criptici, e forse ad attrarre Giulio è proprio questa altalena continua. Ma una volta che sceglierà la sua bella principessa, non potrà che viverla privatamente tra le segrete stanze del suo ‘castello’. Vivranno felici e contenti?

