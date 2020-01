Francesca Sofia Novello è una modella italiana, influencer e valletta del Festival di Sanremo 2020. Conosciuta anche come la fidanzata di Valentino Rossi, Francesca è diplomata al liceo Scientifico di Arese ma già in giovanissima età (quando aveva circa 16 anni) ha iniziato a posare per alcuni book fotografici che ben presto la porteranno poi intraprendere la carriera di modella, soprattutto quella di modella di lingerie. Oggi è una influencer molto apprezzata, che vanta collaborazioni importanti con diversi marchi e brand.

Anche soprannominata la "Brooke Shields italiana" per via degli occhi verdi, i capelli scuri e le lentiggini sulle guance che ricordano molto la star ai tempi di Laguna Blu, Francesca Sofia Novello è anche una ex 'ombrellina'. Proprio sulle piste del MotoGp ha incontrato Valentino Rossi, con cui si è subito creata una forte intesa anche se a lungo tenuta segretissima.

















Tra Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi tutto sarebbe iniziato a fine 2017, quando lei è stata ospite del pilota di MotoGp al Ranch di Tavullia. Da allora, la modella è stata fotografata più volte in compagnia delle fidanzate dei piloti di Moto2 e degli amici del 'Dottore', poi i due sono usciti allo scoperto. Dopo la fine della lunga storia d'amore con Linda Morselli, Rossi è certo che Francesca sia la donna giusta per lui.















In un'intervista a Rai Radio1, Valentino ha infatti confessato di sognare una famiglia e dei figli con Francesca, che continua a rimanere molto riservata sotto questo punto di vista. Ha sempre cercato di difendere la sua love story e di viverla lontano dai gossip e infatti su Instagram, dove è molto attiva e seguita, le foto con il fidanzato sono rarissime. "Sono una persona timida e riservata – aveva confessato lei qualche tempo fa al Corriere della Sera – e quando vedo i paparazzi che mi seguono sono ancora spaventata. E divento rossa. Non mi piace che le persone entrino troppo nella mia privacy. Quando invece mi fermano i fan per una foto sono felice e accolgo tutto sempre con il sorriso".











A gennaio 2020 il nome di Francesca Sofia Novello, che è nata ad Arese il 14 ottobre 1994 sotto il segno zodiacale della Bilancia, è alta un metro e settantotto centimetri, mentre il suo peso non è disponibile, viene annunciato tra le vallette del Festival di Sanremo di Amadeus. E durante la conferenza stampa della kermesse, ha commesso una piccola gaffe: al giornalista che le ha chiesto se ricordasse il vincitore dello scorso anno ha risposto “Mohamed” sbagliando il nome di Mahmood, che al Festival 2019 ha trionfato con il brano “Soldi”.

