In attesa di godersi stasera la quarta puntata del ‘Grande Fratello Vip’, nelle scorse ore è accaduto qualcosa di molto interessante, destinato a far discutere. Precisamente i fatti nella Casa più spiata d’Italia sono avvenuti nella mattinata di oggi, venerdì 17 febbraio. Il ‘GF Vip’ ha deciso di sottoporre ad alcune domande i concorrenti, i quali sono diventati cronisti per un giorno ed hanno scritto le loro risposte su un quadernone.

I quesiti sono stati di vario tipo ed alcuni erano abbastanza piccanti. Ad esempio, è stato chiesto: “Qual è il posto più strano dove hai fatto l’amore”, “Qual è il tuo sogno erotico?”. Per essere precisi, questo è ciò che è stato detto agli inquilini: “Il Grande Fratello ha deciso di farvi diventare cronisti per un giorno. Dovrete intervistare tutti i concorrenti e chiedere notizie sulla loro vita scrivendo poi tutte le informazioni raccolte su un quaderno. Buon lavoro cronisti!”. (Continua dopo la foto)

















Per quanto riguarda i posti più strani, Andrea Denver ha ammesso di averlo fatto all’età di 19 anni su un isolotto isolato in Croazia; Ivan Gonzalez nel bagno di un treno con una sconosciuta ed Andrea Montovoli nel bagno di un aereo diretto a Bali. Non hanno però svelato il loro desiderio erotico. Hanno però sorpreso tutti soprattutto le dichiarazioni rilasciate dall’ex Miss Italia, Carlotta Maggiorana, che nessuno si sarebbe mai aspettato. (Continua dopo la foto)























Carlotta ha innanzitutto confessato di aver fatto l’amore all’interno di una Ferrari. Poi, riguardo il suo sogno erotico, ha svelato che il suo più grande desiderio sarebbe avere dei rapporti sessuali con una donna. Ed ha fatto intendere che comunque queste parole non piaceranno moltissimo a suo marito. E tra le partecipanti c’è chi si è già fatta avanti per cercare di togliere questo sfizio alla giovane. (Continua dopo la foto)

La showgirl ed ex fidanzata di Francesco Monte, Paola De Benedetto, è infatti pronta ad accontentarla. Numerose le reazioni in rete scaturite dalle parole della Maggiorana: “La salverei dal televoto se avverasse la sua fantasia e se la facesse con Paola Di Benedetto donandoci drama, trash e corna tutto in uno”, “Paola che si propone a Carlotta e Denver morto lì davanti”, “Carlotta vuole farlo con una donna e Paola le propone di farlo con lei. Amissimo”. Classe 1992, Carlotta Maggiorana è stata in passato anche concorrente di ‘Veline’ e valletta di ‘Paperissima’.

