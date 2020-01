“Ti sembro gelosa?”. Giovanna Civitillo, la clamorosa notizia sulla moglie di Amadeus

Bomba delle bombe: al Festival di Sanremo 2020 ci sarà anche Giovanni Civitillo. Esatto, proprio la moglie di Amadeus. Ma veramente? Già. Wow. Dunque, va fatta una precisazione: Giovanna Civitillo non sarà proprio sul palco dell’Ariston ma è stata scelta come inviata de La vita in diretta. La moglie di Amadeus, direttamente da Sanremo, commenterà insieme ai conduttori della trasmissione Lorella Cuccarini e Alberto Matano la 70esima edizione del Festival. Ma Giovanna Civitillo sarà anche dietro le quinte dell’Ariston per sostenere il marito che per la prima volta affronta l’avventura della conduzione del festival più importante d’Italia.

Per Amadeus la moglie è una sorta di porta fortuna e ci tiene ad averla accanto in un momento tanto importante. Sarà una grande emozione anche per Giovanna affrontare questa avventura. “Per tutta la durata della kermesse sarà in nostra compagnia la first lady del Festival”, si legge sull’Instagram del programma di Rai1. Continua a leggere dopo la foto

















Non solo: nella puntata de La Vita in diretta andata in onda giovedì 16 gennaio, è andato in onda un simpatico siparietto che vede protagoniste una Giovanna Civitillo molto stressata e Lorella Cuccarini. “Non è normale. Non c’è mai. Se c’è o canta, o ascolta la musica o è al telefono, capisci? Con chi? Con Fiorello, con tutti! Di notte è un incubo, messaggi a tutte le ore. Peggio di Casa Vianello. È uno stress. Hai visto le donne che ci sono? Io gelosa? Ti sembro gelosa? Assolutamente no” dice la Civitillo. Continua a leggere dopo la foto















Allora Lorella Cuccarini annuncia l’arruolamento della Civitillo per l’intera durata del Festival di Sanremo. Quelli de La Vita in diretta si trasferiranno tutti a Sanremo e seguiranno da vicino l’evento musicale più atteso d’Italia. Giovanna Civitillo, classe 1977, ha iniziato la sua carriera come ballerina, prima a Carramba che sorpresa, poi a Beato tra le donne e a Domenica In. La sua vita è cambiata grazie a L’Eredità dove ha lavorato come valletta dal 2002 al 2006. Continua a leggere dopo la foto











È stato proprio grazie al programma di Raiuno che Giovanna Civitillo ha conosciuto Amadeus. Nel 2009 i due hanno avuto il figlio Josè Alberto e poi si sono sposati. Deve essere forte, Giovanna Civitillo per stare vicina ad Amadeus in un momento tanto delicato. Il conduttore è finito infatti nel mirino per via di una frase infelice su Francesca Maria Novello durante la conferenza stampa del Festival di Sanremo.

“Incredibile, ecco cosa combina…”. Amadeus, il retroscena della moglie Giovanna Civitillo