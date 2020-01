“Non riesco a stare in piedi”. Inconveniente per Paolo Del Debbio che dopo la pausa pubblicitaria si è visto costretto a lasciare lo studio di “Dritto e Rovescio”. Così il giornalista e presentatore toscano ha interrotto la sua conduzione e lasciato il posto a Marcello Vinonuovo.

A circa due ore dall’inizio della trasmissione che va in onda ogni giovedì in prima serata su Rete4, Del Debbio ha accusato un malore alla gamba: “Ho un problema ad una gamba che pensavo di poter superare durante la puntata, invece non ci riesco”, ha ammesso il conduttore appena tornato in onda dopo un blocco pubblicitario. Poi ha aggiunto: “Non riesco a stare in piedi. Mi devo riposare un attimo. Ora viene Marcello Vinonuovo che è validissimo, mi sostituisce per un pochino”. (Continua dopo la foto)

















In realtà però, Paolo Del Debbio non ha più fatto ritorno in studio e non sono stati forniti ulteriori dettagli sul suo problema di salute lasciando il pubblico in apprensione per le sue condizioni. La sostituzione del vice-caporedattore e autore della trasmissione Marcello Vinonuovo è infatti durata fino alla fine della puntata, che si è conclusa intorno all’una di notte. (Continua dopo la foto)















Come detto, non sono state date altre informazioni in merito al problema avuto da Del Debbio, né è stato detto nulla sulla sua partecipazione alla prossima puntata. Quella di giovedì scorso l’ha portata avanti Vinonuovo, giornalista siciliano classe 1980, che è stato curatore per “Il sole 24 ore” e per 3 anni ha ricoperto il ruolo di redattore, collaboratore radiofonico e inviato per il gruppo RCSMediaGroup. (Continua dopo le foto)











Vinonuovo ha iniziato la carriera in Mediaset nel 2007 come inviato di Studio Aperto. Ha poi lavorato a Tgcom24 e a Videonews, dove ha collaborato alla realizzazione di trasmissioni come Matrix e Quinta Colonna, ma il pubblico televisivo lo conosce come conduttore del talk show ‘Dalla vostra parte’ e nella sua versione estiva ‘Dalla vostra parte – Le storie’. Nel 2018, inoltre, Marcello Vinonuovo ha presentato le puntate del sabato di Stasera italia con Giuseppe Brindisi e Veronica Gentili.

