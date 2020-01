Sì è proprio lei! Oramai la vediamo quotidianamente in tv, l’avete riconosciuta?

È lei la pupa per eccellenza: Carlotta Cocina, che a sole due puntate dall’inizio del programma, a La pupa e il Secchione, ha già fatto scintille. Prima con il suo secchione, il latinista Giovanni De Benedetti, poi con la collega Stella Manente, perché ha scambiato effusioni con il suo compagno di gioco. C’è da dirlo: i rapporti tra loro due non sono stati ottimi sin dall’inizio. Quella di Carlotta era stata una mossa piuttosto astuta: scegliere di fare coppia con De Benedetti, bello e saggio, con la passione per le lingue antiche senza rinunciare all’addominale scolpito. I fan del programma ci avevano sperato, che potesse scattare una scintilla tra i due, ma alla fine i rapporti si sono rotti per del tutto.

I malumori sono iniziati durante la preparazione alle prime prove del gioco, i due non si sono trovati d'accordo e presto sono passati a inasprire i toni. Su Instagram Carlotta, che ama condividere con i followers le sue riflessioni, si è lasciata andare ad un lungo sfogo. Si è rivolta in particolar modo alle donne, invitandole a non farsi mai mancare di rispetto: "Buonasera a tutti, in particolar modo oggi mi rivolgo alle ragazze… perché la grande riflessione che ho fatto è quella di aver capito di essere stata davvero poco considerata dal mio partner. Non che mi aspettassi chissà quali doti di corteggiamento amoroso da un Secchione e non parlo nemmeno di amore, ma di rispetto!".

















"La poca considerazione nei miei riguardi data da frecciatine, insulti gratuiti e prese per il culo frequenti mi hanno portata a rimanerci davvero male e ad avere reazioni impulsive. Io sono fatta così, sto nel mio ma se vengo ingiustamente attaccata attacco a mia volta, perché come state vendendo i piedi in testa non me li faccio mettere! Questo atteggiamento non me lo aspetto da un uomo ma nemmeno nella vita in generale, in un rapporto a due. Stare al gioco e allo scherzo ci sta ma qui si può ben vedere che i toni sono tutt'altro che scherzosi e le mie reazioni sono esclusivamente dovute ad una grande delusione che proprio non mi aspettavo, come si può vedere dal video… Perciò vi chiedo, ragazze, come avreste reagito voi? Ci sareste rimaste male come me? Secondo voi questo suo atteggiamento può essere d'aiuto alla coppia oppure controproducente?".















"Ovviamente possono rispondere anche i ragazzi). Ps: ma quanto è inquietante lui che si fa le passeggiate di notte intorno al letto mentre dormo? Pps: avesse detto mezza parola carina sul mio conto in confessionale eh! Bel gioco di squadra!". Carlotta si è mostrata molto risentita nonostante i due non volessero ammettere il flirt ripreso dalle telecamere. "Mi sono sentita offesa", ammette la pupa, ma il ragazzo replica: "Erano solo coccole", nonostante le immagini parlassero chiaro". Fortunatamente la bionda sembra aver trovato conforto nel game designer Dario Massa, "rubato" alla ballerina Marina Evangelista nell'improvviso scambio di coppie proposto dal conduttore a inizio puntata.











Nata a Roma nel 1996, Carlotta ha tutti i requisiti per essere una Pupa perfetta, a 360 gradi. Al programma si presenta con un mini tailleur rosa confetto che mette in risalto i capelli biondi e gli occhi di ghiaccio, senza dimenticare il fisico mozzafiato, ma lei conferma la sua natura di Pupa anche con il suo essere estroso e ammiccante. È appassionata di moda e shopping con le amiche, un copione già scritto insomma. Da qualche tempo si è lanciata nel progetto di uno shop online di costumi da bagno e nel tempo libero a quanto pare ama girare il mondo: da Miami a Dubai, dal Marocco alle Isole Baleari.

