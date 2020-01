Sanremo, il grande annuncio: “Ci sarà anche lei”. Un’inviata molto speciale

L’ormai imminente Festival di Sanremo sarà condotto dal 4 all’8 febbraio dal conduttore Amadeus. Per lui sarà un importante capitolo della sua vita professionale e su di lui sono già scoppiate alcune polemiche per delle dichiarazioni rilasciate. Una grandiosa notizia è arrivata anche per sua moglie Giovanna Civitillo. La donna non sarà sul palco dell’Ariston, ma ha ricevuto comunque un incarico molto importante.

Lei è stata infatti designata come inviata de ‘La vita in diretta’ e girerà quindi per la città ligure. Ed in molti già non vedono l’ora di vedere la futura intervista di Giovanna ad Amedeo Sebastiani. Nella giornata di oggi, giovedì 16 gennaio, la Civitello è stata accolta in maniera molto positiva dai conduttori del programma, Alberto Matano e Lorella Cuccarini. Ma andiamo a vedere come è stata ufficializzata la notizia. (Continua dopo la foto)

















Giovanna ha iniziato il siparietto con i presentatori lamentandosi della costante assenza del marito: “Non è normale. Non c’è mai. Se c’è o canta, o ascolta la musica o è al telefono, capisci? Con chi? Con Fiorello, con tutti! Di notte è un incubo, messaggi a tutte le ore”. La Cuccarini l’ha rasserenata e le ha posto una domanda: se lei volesse seguire Amadeus nella kermesse musicale più importante del nostro Paese. (Continua dopo la foto)























“Lui è andato, io sto ancora a casa. Non mi ha invitata. Hai visto le donne che ci sono? Io gelosa? No no, perché ti sembro gelosa? No”, ha replicato la Civitello. E a quel punto Alberto Matano è intervenuto proponendole un’opportunità: “Vuoi venire a Sanremo con noi?”. Lorella si è accodata: “Tu potresti arrivare lì dove nessuno osa arrivare”. E Giovanna è apparsa estremamente soddisfatta. (Continua dopo la foto)

Poi è giunto l’annuncio serio: “Giovanna Civitillo sarà con noi!”. Successivamente il profilo Instagram ufficiale de ‘La vita in diretta’ ha postato un video ed ha scritto: “Tra Moglie (Giovanna) e Marito (Amadeus) c’è #LaVitainDiretta. Per tutta la durata della kermesse sarà in nostra compagnia la first lady del Festival”. Amadeus e Giovanna hanno iniziato la loro relazione nel 2003 e nel 2009 è nato il figlio José Alberto, poi nello stesso anno si sono uniti in matrimonio. Il nome per il figlio è stato scelto in onore dell’allenatore José Mourinho, autore del Triplete dell’Inter. Lui è infatti noto per essere un grandissimo tifoso nerazzurro.

“La verità”. Clizia Incorvaia e Riccardo Scamarcio, la sorella rompe il silenzio e rivela ‘tutto’