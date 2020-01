Clizia Incorvaia è una delle concorrenti del ‘Grande Fratello Vip’. E con la sua presenza nella Casa più spiata d’Italia si è ritornati a discutere di una vicenda abbastanza delicata. Stiamo parlando del presunto triangolo tra lei, Francesco Sarcina e Riccardo Scamarcio. Dopo la separazione, l’artista aveva rilasciato al ‘Corriere della Sera’ una dichiarazione bomba, nella quale accusava l’ex moglie di averlo tradito con il popolare attore, tra l’altro suo migliore amico.

La Incorvaia non ha mai confermato questa notizia ed ha sempre smentito in maniera categorica queste parole di Sarcina. Un ulteriore capitolo di questo intricato fatto si è concretizzato oggi, giovedì 16 gennaio, nello studio di ‘Pomeriggio 5’. Nella trasmissione condotta da Barbara D’Urso su Canale 5 è infatti intervenuta la sorella di Clizia, Micol. Vediamo cosa ha dichiarato davanti a milioni di telespettatori. (Continua dopo la foto)

















“Roba assolutamente non vera. Se non quel famoso bacio di cui lei stessa ha dato conferma”, ha affermato la donna. Dunque, ha confermato al 100% la versione dei fatti di Clizia, che in passato aveva detto: “Ho vissuto con il mio ex marito due anni pesantissimi, di violenza psicologica, di attacchi di panico. Due anni in cui stavo a casa da sola, con nostra figlia Nina, mentre lui usciva tutte le sere per presunte cene di lavoro e si ritirava alle sei di mattina…”. (Continua dopo la foto)























La Incorvaia accusò l’ex coniuge di tradimento: “Mi sono arrivate un sacco di segnalazioni, lui chattava con tutte le donne possibili chiedendo del materiale por…o. Ho trovato chat con altre dopo il primo mese che uscivamo insieme, sono stata per tutto questo tempo con un bluff”. Inoltre, al reality show ha confessato che ci sono degli avvocati al lavoro per risolvere la vicenda. Dunque, si è finiti nelle aule del tribunale. (Continua dopo la foto)

Clizia Incorvaia è una modella e influencer. Dopo aver conseguito il diploma presso il liceo classico prosegue gli studi: si iscrive e si laurea in Scienze della Comunicazione all’università Cattolica di Milano, dove tuttora vive, ed è in quegli stessi anni che inizia la sua carriera di modella per diversi e noti marchi di abbigliamento. Ma Clizia Incorvaia diventa nota al grande pubblico grazie alla sua partecipazione al video musicale del brano “Guardami negli occhi” di Paolo Meneguzzi.

