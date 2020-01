Bellissima, ma anche lui non scherza. Luca Sabbioni (ex modello): chi è il ‘signor’ Stefanenko

A “Vieni da me”, ospiti in studio di Caterina Balivo, sono arrivati Natasha Stefanenko e il bellissimo marito Luca Sabbioni. I due stanno insieme da più di 20 anni e l’affiatamento, come si è visto dallo schermo, appare ancora altissimo. La coppia, protagonista di un simpatico siparietto, si lascia andare anche ad alcune battute.

“Sarò la tua badante russa in futuro, meglio di così…”, afferma con una battuta Natasha indirizzata al marito. “La prima volta che siamo andati a cena insieme, mi ha detto di dividere il conto. Dopo, però, ha pagato tutti i conti”, rivela la Stefanenko. Per Natasha e Luca arriva così la domanda della figlia Sasha che chiede qual è il peggior difetto l’una dell’altro. (Continua a leggere dopo la foto)

















“Il suo difetto più grande è che è diventata troppo social, io ormai vado a letto con il truccatore vicino perché riprende tutto“, ha spiegato Luca Sabbioni mentre Natasha ha svelato un simpatico aneddoto – “la prima volta che siamo andati a cena insieme, mi ha detto di dividere il conto. Dopo, però, ha pagato tutti i conti”. L’ex modella russa è molto social, e a confermare la sua presenza era stata proprio lei, attraverso Instagram. (Continua a leggere dopo la foto)















“Assonnati ma felici. Si parte verso Roma! Vieni da me ci aspetta, Caterina Balivo arriviamo”, recita il post. Ma chi è il marito della bellissima Natasha? Luca Sabbioni è un ex modello. Con una lunga carriera nel campo della moda, Sabbioni ha più volte raccontato in tv del lungo rapporto con la sua Natasha, considerata la vera compagna di vita ideale. Prima come modello, poi ritiratosi dalla passerella si è riciclato come imprenditore nel settore delle calzature. (Continua a leggere dopo la foto)









Un settore che lo lega alla sua regione, le Marche, ma anche al mondo dello spettacolo. Complice una moglie bellissima, Natasha Stefanenko, modella, attrice e personaggio televisivo che, al biondo dei capelli e all’azzurro intenso dei suoi occhi, caratteristici delle sue origini russe, combina una passionalità tutta mediterranea. Amante dei viaggi, un aspetto che lo ha contraddistinto in tutta la sua vita anche per via del suo lavoro, Luca Sabbioni è innamoratissimo di sua moglie Natasha Stefanenko, sposata ormai 26 anni fa.

