GF Vip. Barbara Alberti, frase choc pronunciata in diretta tv. Arriva la risposta: “Dementi”

Niente da fare per tutti gli altri, il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini asfalta tutti. E dopo un inizio tentennante riprende ufficialmente quota mercoledì 15 gennaio. Dopo il crollo dello scorso venerdì, quando ha perso contro Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci, il reality show ha riottenuto consensi. Tutto merito, o quasi , dell’espulsione di Salvo Veneziano e le prime dinamiche che si sono create all’interno della Casa più spiata d’Italia hanno appassionato 3.402.000 con il 20.23% di share.

Dopo il caso Salvo Veneziano è stato il momento di Paola Caruso e Ivan Gonzalez. I due si erano conosciuti a Supervivientes (Isola dei famosi spagnola), c'era stato un flirt, ma fuori dal programma non è successo nulla di rilevante tra di loro, o per dirla come la Caruso "nel momento in cui bisogna quagliare non si quaglia". Di qui le illazioni sull'omosessualità dell'ex tronista, che però osserva: "Qua funziona tutto. Quando una persona si sente rifiutata dice cose che non vanno".

















"Non ho mai detto che siamo stati fidanzati. – ha detto la Caruso – La mia sensazione è che fai così con tutte le donne, hai preso in giro tutte. Non metti il cuore in niente". "Non mi dire che sono un serpente velenoso, perché ti ho voluto bene", conclude la showgirl, dopo la replica del concorrente spagnolo del Gf Vip. Paola Caruso, a Pomeriggio Cinque, aveva spiegato che si era sentita sedotta e abbandonata da Ivan.















Dopo la 'sbroccata' di Paola Caruso è spuntata una frase choc di Barbara Alberti. Una frase inaspettata, che ha lasciato tutti senza parole. "Nemmeno con una forchetta io la toccherei a questa…", ha detto Barbara. Sicuramente una battuta, certamente eccessiva, visto che poco prima era stato affrontato il tema delle battute sessiste di Salvo Veneziano.









Sui social Paola Caruso ha risposto con un post: “Grazie a tutte le persone educate e coerenti che mi hanno riferito l’episodio della “Signora” Alberti e del “Signor” Pupo… Si qualificano da soli…Si parla per un’ora di rispetto nei confronti delle donne e loro appunto fanno queste belle affermazioni da dementi. Alfonso docet” queste le parole di Paola Caruso su Instgram.

