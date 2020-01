Capelli neri, occhi scuri e pelle ambrata. Segni particolari: bellissima. Georgina Rodriguez dal 2016 fa coppia fissa con Cristiano Ronaldo, la stella del calcio acquistata dalla Juventus per oltre 100 milioni di euro. Fisico prorompente nel novembre del 2017 Georgina è diventata mamma della piccola Alana Martina, quarta figlia di CR7 e primogenita della coppia.

Modella con un passato da ballerina, Georgina è una vera star dei social: solo su Instagram vanta oltre 15 milioni di follower e tra una vacanza in Grecia e una posa allo stadio, non c'è scatto che passi inosservato. Lady Ronaldo è cresciuta a Jaca, una città nel Nord-Est della Spagna e parte della provincia di Huesca, vicino ai Pirenei. La relazione con il cinque volte pallone d'oro inizia a fine 2016, quando Georgina viene avvistata per la prima volta con l'ex superstar del Real Madrid.

















I due sono fotografati insieme mentre passeggiano sottobraccio a Disneyland Paris. Ronaldo, parrucca ed enormi occhiali neri calati in viso, prova a camuffarsi ma viene stanato da 'Chi'. Tutti si chiedono: "Cristiano Ronaldo ha una nuova fiamma?" La risposta non tarda ad arrivare.Prima di diventare modella, scrive il 'Sun', Georgina ha studiato danza e inglese a Londra e poi ha lavorato in una boutique a Madrid per un famoso brand del lusso. La bella Georgina sembra abbia attirato l'attenzione di Ronaldo durante un evento di Dolce&Gabbana.















Da allora i due non si sono più lasciati. La coppia avrebbe iniziato a frequentarsi in segreto per mesi prima di rendere pubblica la loro storia d'amore.I tifosi del Real hanno imparato a conoscere Georgina sugli spalti del Bernabeu o sfogliando la serie di scatti teneri pubblicati sui social, che la ritraggono giocare assieme alla piccola Alana Martina e agli altri figli di CR7, Ronald Jr, Eva e Mateo. Georgina Rodriguez è entrata subito nel cuore dei tifosi juventini, non solo perché è la compagna di Cristiano Ronaldo, ma anche perché è molto riservata e poco avvezza al gossip. Nel 2020 Amadeus la chiama per entrare nel gruppo delle 'vallette' del festival di Sanremo.









Georgina Rodriguez è nata a Jaca, in Spagna, il 27 gennaio del 1994. Da adolescente si trasferisce a Barcellona, dove termina gli studi. Dopo il diploma, inizia a svolgere diversi lavori, tra cui quello di promoter commerciale, con cui ottiene i suoi primi guadagni. È alta 168 centimetri e pesa 55 chili.

