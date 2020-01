“Alcolizzata, drogata… sbiascica”. GF Vip, è caos. Fernanda Lessa finisce nell’occhio del ciclone

Hanno scatenato una polemica accesa le parole pronunciate da Fernanda Lessa dopo le nomination al Grande Fratello Vip. Il caos è scoppiato a fine puntata, quando il collegamento con la Casa di Cinecittà si è chiuso e gli inquilini si sono trovati a commentare le nomination. Fernanda Lessa, forse infastidita dall’aver ricevuto due voti (è stata nominata da Antonella Elia e Licia Nunez), non ha esitato ad descrivere la Nunez con l’appellativo di “lesbica” in ben due occasioni.

È successo durante il confronto con l’attore Andrea Montovoli (in nomination insieme a Elisa De Panicis), e poi con il giornalista Michele Cucuzza, cui ha ribadito il concetto davanti alle telecamere, dimenticando quanto successo poche ore prima con Salvo Veneziano. Il pizzaiolo siciliano, infatti, è stato espulso dalla casa del Grande Fratello per aver pronunciato frasi sessiste sull’influencer Elisa De Panicis e la modella Paola Di Benedetto. (Continua a leggere dopo la foto)

















Salvo Veneziano si è scusato nella Casa e in studio. “Sono stato un cogl**ne, volevo fare il pagliaccio”, ha detto l’ormai ex gieffino vip rivolgendosi al pubblico del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Ma torniamo a Fernanda Lessa. L’ex showgirl è sbarcata nuovamente in televisione dopo aver combattuto contro lo spettro della droga e l’alcol, un tunnel dal quale è riuscita a uscire dopo diversi anni di vita sregolata. Una volta finita la diretta del Grande Fratello Vip, Michele Cucuzza le ha chiesto chi l’avesse nominata e lei senza pensarci troppo ha risposto pronunciando parole che hanno scatenato il web. (Continua a leggere dopo la foto)















L’altra era la lesbica”. Poco dopo, parlando con Andrea Montovoli, ha detto: “Ma io non sono rimasta male che mi hanno nominata. Ci sono rimasta di come lo ha fatto Antonella. Lei urlava ‘mi stai sul cu, non sopporto la tua voce, mi stai antipatica, ti odio’. Questa è una doppia faccia da tenersi lontano. Ma poi lei si è messa insieme d’accordo a quella che aveva il frac. Come si chiama? Quella lesbica… Licia. Si sono messe d’accordo”. (Continua a leggere dopo la foto)









Parole che hanno fatto infuriare il web, ma anche la fidanzata di Lucia Nunez, che è intervenuta con un tweet di risposta. La donna ha criticato le parole dell’ex showgirl scrivendo: “E se una la chiamasse la sfasciona , la drogata , alcolizzata !?? Che direbbe la signorina … che quando parla ancora sbiascica . Pessima @GF_diretta @fernandalessa @licianunez1”.

