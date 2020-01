Il GF di Alfonso Signorini è cominciato da appena una settimana ma i guai sono arrivati subito. Prima con Salvo Veneziano e le frasi sessiste che gli sono costate l’espulsione, poi con la richiesta di squalifica immediata anche per i 3 ex gieffini che hanno riso di gusto anziché evitare “una brutta pagina del programma”, come l’ha chiamata il conduttore e giornalista.

Ma ora Signorini è finito coinvolto anche per il caso Elisa De Panicis, che nei giorni scorsi ha pronunciato frasi offensive nei confronti dei napoletani che il pubblico non ha per niente gradito. "Lo spagnolo mi ricorda Napoli – ha detto l'influencer e modella nella Casa. Quando parlo spagnolo mi sento cafona". Tanti sui social hanno subito chiesto l'esclusione immediata di Elisa dal reality ma non è avvenuta e nell'ultima diretta non si è proprio parlato di questo argomento.

















Alla fine della puntata di mercoledì 15 gennaio, poi, Elisa De Panicis è finita in nomination (insieme ad Andrea Montovoli, ndr) e ora tanti vogliono la sua eliminazione. Anche il Movimento Neoborbonico, che in una nota chiede spiegazioni in merito alle parole della De Panicis e in attesa di riceverle ha anche inviato al conduttore un vocabolario di napoletano.















"Senza entrare nel merito della qualità della trasmissione e senza entrare nel merito delle qualità della De Panicis – si legge -, delle sue dichiarazioni o del suo abbigliamento, visto che la redazione ha già (giustamente) espulso un concorrente per il suo linguaggio volgare e violento riferito proprio alla De Panicis, si richiede alla redazione un provvedimento anche contro la influencer nel rispetto di milioni di Napoletani (tanti, purtroppo, anche quelli che seguono il GFVip)".











“Nell’attesa di una risposta – prosegue la nota -, il Movimento Neoborbonico ha inviato ad Alfonso Signorini, conduttore e curatore della trasmissione, un vocabolario napoletano da consegnare alla signorina in questione per illustrarle, se riuscirà a leggerlo e ad apprezzarlo, la ricchezza, l’antichità e le meraviglie di una lingua napoletana utilizzata da poeti, cantanti, attori e artisti da secoli e in tutto il mondo”.

