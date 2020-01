Nella terza puntata andata in onda mercoledì 15 gennaio il Grande Fratello Vip risale negli ascolti. Il reality show condotto da Alfonso Signorini, con la presenza degli opinionisti Pupo e Wanda Nara, ha ottenuto 3.402.000 telespettatori e il 20,2% di share. Quattro punti in più rispetto alla scorsa puntata, quella andata in onda venerdì scorso, giorno in cui il programma trova la ‘spietata’ de “Il Cantante Mascherato” di RaiUno.

Sul balzo nei dati ha influito l’inizio posticipato alle 21.50, così da risentire meno possibile della partita, e la decisione di “marciare” sul caso Salvo Veneziano, il concorrente espulso per le frasi sessiste e violente nei confronti dell’influencer Elisa De Panicis e l’ex madre natura e modella Paola Di Benedetto. La produzione del reality show ha squalificato Salvo lunedì, ma nella puntata di mercoledì l’ormai ex gieffino vip , insieme a Patrick, Pasquale e Sergio sono finiti sul banco degli imputati per oltre un’ora. (Continua a leggere dopo la foto)

















I tre compagni di Salvo, infatti, sono stati accusati di non aver messo freno alle esternazioni sessiste del loro compagno e sono finiti nel tritacarne mediatico. A fine puntata, il gruppo degli inquilini, si è intrattenuto commentando i probabili ascolti del GF Vip e nel farlo, Adriana Volpe, ha tirato in ballo Milly carlucci, conduttrice del ”Cantante Maschera”, programma che in venerdì sera va in onda proprio contro il reality show. (Continua a leggere dopo la foto)















“Secondo me stiamo andando molto bene perché continuano a fare la doppia puntata. Non so se andiamo meglio il mercoledì o il venerdì. – ha detto Adriana Volpe – Calcola che il venerdì andiamo contro Milly Carlucci e Il Cantante Mascherato”. Lo scorso venerdì, infatti, il programma Rai ha vinto la sfida degli ascolti lasciando indietro il Grande Fratello.

“Calcola che lo share è più alto al mattino solitamente, ma la sera ci sono più telespettatori che guardano al tv. Magari un programma di mattina fa uno share alto con 1 milione, – ha spiegato ancora l’ex conduttrice Rai – la sera per avere la stessa percentuale devi fare 3 milioni. Comunque i giorni non contano, ci sono programmi che al lunedì sulla Rai fanno il botto con milioni e share altissimi, così come al fine settimana succede lo stesso con altre trasmissioni”. (Continua a leggere dopo la foto)









“Secondo me il mercoledì andiamo meglio, ho questa idea. Al fine settimana c’è Milly Carlucci. – ha commentato Paola Di Benedetto – Poi il venerdì i giovani escono e forse perdiamo quella fetta di pubblico. Anche se devo dire che questa edizione è diversa, credo che prenda un pubblico più ampio, non solo i giovani”. Mentre i concorrenti parlavano di share e ascolti, su Twitter sono arrivati gli immancabili commenti: “Adriana Volpe che parla della sfida del venerdì con il cantante mascherato e spiega la differenza tra audience e share subito direttrice di rete”, “Adriana Volpe che spiega in modo chiaro cos’è l’audience e lo share facendo esempi pratici mi ha letteralmente stupita. #gfvip”, si legge ancora.

GF Vip, Federica Panicucci non ci sta: la conduttrice furiosa con la concorrente