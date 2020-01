Puntata movimentata la terza del GF Vip e non solo per il caso Salvo Veneziano, che ha dominato gran parte della diretta. Tra i tanti argomenti trattati, sui social si è scatenato il putiferio per le frasi di Fernanda Lessa. Finita la puntata, dopo le consuete nomination, Michele Cucuzza le ha chiesto chi l’avesse nominata e lei senza pensarci troppo ha risposto pronunciando parole che hanno sollevato un polverone in rete.

"Antonella, ma ne ho prese due – ha detto Fernanda – L'altra era la lesbica". E poco dopo, parlando con Andrea Montovoli: "Ma io non sono rimasta male che mi hanno nominata. Ci sono rimasta di come lo ha fatto Antonella. Lei urlava 'mi stai sul cu, non sopporto la tua voce, mi stai antipatica, ti odio'. Questa è una doppia faccia da tenersi lontano. Ma poi lei si è messa insieme d'accordo a quella che aveva il frac. Come si chiama? Quella lesbica… Licia. Si sono messe d'accordo".

















A sentire quelle frasi, Twitter è esploso: "Fernanda non lo pensavo ma si sta dimostrando una serpe, fa finta di non sapere i nomi (quella lesbica) con faccia schifata", "Ok essere lesbica non è un insulto #GFVIP ma il modo come l'ha detto la Lessa che non piace", "Il GF dovrebbe parlare con Fernanda e spiegarle che la 'lesbica' ha un nome". Giovedì mattina anche Federica Panicucci è intervenuta.















Dopo aver commentato duramente le frasi choc di Salvo, la conduttrice di Mattino 5 ha parlato di Fernanda Lessa con queste parole: "È che è stata appellata con il suo orientamento anziché con il nome, come se questo facesse differenza nella vita. Avrebbe potuto chiamarla per nome e cognome. È un peccato che l'abbia fatto".











Ma Federica Panicucci non è stata certo la sola a infuriarsi per le parole della Lessa. Le fanpage di Licia Nunez le hanno subito fatto notare alla sua fidanzata Barbara, che di fronte a uno sfogo dei fan, ha commentato: “Esatto. Licia è una gran signora, non lo farebbe mai. Ma tre paroline, giusto tre gliele direbbe”.

