“Dementi”. Paola Caruso, la furia della ex Bonas contro i due super vip del GF. Cosa è successo

Paola Caruso contro Barbara Alberti e Pupo. Dopo il confronto con Ivan Gonzalez al Grande Fratello Vip, la ex Bonas di Avanti un altro ha attaccato davanti a tutti l’opinionista e la concorrente di questa nuova edizione. “Grazie a tutte le persone educate e coerenti che mi hanno riferito l’episodio della ‘Signora’ Alberti e del ‘Signor’ Pupo… Si qualificano da soli… Si parla per un’ora di rispetto nei confronti delle donne e loro appunto fanno queste belle affermazioni da dementi. Alfonso docet”, ha scritto Paola Caruso su Instagram.

Ma cosa è successo? A detta di Paola Caruso, sia la scrittrice che il cantante sarebbero stati molto duri nel giudicarla durante il confronto con Gonzales, ex tronista spagnolo. Paola Caruso ha deciso dunque di replicare perché le frasi che i due le hanno rivolto sono state offensive e l'hanno ferita profondamente. Ma cosa è stato detto da Pupo e da Barbara Alberti? Perché l'hanno ferita? In che modo?

















Mentre Paola Caruso e Ivan Gonzalez discutevano nel salotto della casa del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini era collegato con la camera da letto dove si trovavano gli altri concorrenti. In quel momento Barbara Alberti ha detto la seguente frase: "Neanche con una forchetta una donna così". Quella frase ha scatenato la rabbia del web: tutti hanno pensato che Barbara Alberti non fosse stata per niente rispettosa di Paola Caruso.















In studio, nello stesso momento, Pupo ha detto la sua, affondando il coltello: "Una così che non sta mai zitta non la toccherei nemmeno io". Frasi forti che non sono passate inosservate e che hanno scatenato il pubblico. Anche Francesca Cipriani, grande amica di Paola Caruso, ha deciso di intervenire in favore della ex Bonas. "Barbara Alberti ce l'aveva anche con me da Chiambretti Night" ha detto. E ha aggiunto: "Evidentemente ce l'ha con le bionde o con le donne in generale".









“Anzi, sicuramente avrà scambiato Paola per me. Nessuno l’ha richiamata, non ci sono provvedimenti. Direi di prendere qualche iniziativa”, ha detto la Cipriani. Chissà come finirà questa vicenda e se verranno presi provvedimenti per le parole di poco rispetto rivolte a Paola Caruso. Non ci resta che restare sintonizzati per non perdere gli aggiornamenti.

“Noi non ci siamo piaciuti e non ci siamo capiti. (…) Non ho mai detto che siamo stati fidanzati. E non ho detto che tu sei gay, ma che non abbiamo quagliato. Non dovevi dirmi che sono un serpente velenoso, ti ho voluto bene”, ha detto la Caruso a Gonzales durante il confronto nella casa.

