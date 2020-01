Wanda Nara, un altro super look al GF Vip. Ma prima un’altra foto bollente in camerino, durante la preparazione alla terza puntata del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Sì perché l’opinionista del GF è ormai solita aggiornare i suoi tanti follower di Instagram prima della diretta mostrandosi, almeno finora, in versione super hot. E così, dopo la doccia e la sauna bollenti, nella serata di mercoledì 15 gennaio è arrivata la foto in intimo.

Tra le Storie è apparso uno scatto mozzafiato in cui Wanda Nara sfoggia il suo fisico e le sue curve da urlo con indosso solo reggiseno e micro slip. Scommettiamo che tanti avranno provato invidia per l’uomo ritratto accanto a lei nella foto. Poi è cominciata la puntata e Wanda ha fatto il suo ingresso trionfale con un outfit che non poteva passare inosservato. (Continua dopo la foto)

















La signora Icardi, lo sappiamo bene, ama i sexy look e soprattutto i vestiti succinti e super hot, dunque anche per il GF Vip 4 non si è smentita. Il vestito scelto dall’opinionista per il primo appuntamento era una creazione del brand Ombelico. Un abito lungo, nero e con trasparenze ‘tattiche’. Venerdì scorso ha invece scelto il blu navy e optato per un brand a lei caro, che ha sfoggiato più volte. (Continua dopo la foto)















E dopo la seconda puntata con un total look firmato Elisabetta Franchi della collezione Primavera/Estate 2020, che è ispirata al mare e al mood crociera, Wanda Nara sceglie ancora la designer bolognese. Nel dettaglio, un abito lungo, incrociato sul davanti, con profonda scollatura sul seno, maniche lunghe e spalle strutturate che costa in saldo 657 euro. (Continua dopo foto e post)











L’abito nero e ricoperto di paillettes tono su tono aveva una scollatura vertiginosa e un profondo spacco sulla parte frontale che ha messo meglio in evidenza il tocco di colore. Ovvero un paio di maxi cuissardes dalla tonalità fluo. Anche gli stivali fucsia alti fino alla coscia, realizzati in tessuto elastico e con il tacco a spillo, sono di Elisabetta Franchi. Il prezzo? Sul sito del brand in saldo 377 euro.

“Senza quelle luci…”. Grande Fratello Vip nel caos: la frase di Rita Rusic su Barbara D’Urso non passa inosservata