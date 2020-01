Puntata impegnativa la terza del GF Vip. Come era prevedibile, Alfonso Signorini ha dedicato un ampio spazio all’eliminazione di Salvo Veneziano, il concorrente espulso per le frasi sessiste pronunciate nella Casa. Invitato in studio, l’ex gieffino ha chiesto scusa: “Pensavo di fare il simpatico, di far ridere i miei compagni, ma non intendevo offendere nessuno e sono qui per chiedere scusa a tutti quelli che ci guardano da casa, a tutto il genere femminile perché io sono uno che combatte da sempre la violenza in ogni maniera. Voglio chiedere scusa alla ragazza per le mie battute ma, ripeto, io stavo scherzando’’.

"Ho buttato un po' di ironia in più su quello che stavo dicendo – ha proseguito Salvo – non mi sono reso conto che venivo ripreso 24 ore su 24, ho sbagliato, sono qui per chiedervi scusa, ho creato diversi problemi anche alla mia famiglia, e ai miei figli, soprattutto a mia figlia e questo mi addolora molto''.

















Ma il 'caso Salvo' ha coinvolto anche Sergio Volpini, Pasquale Laricchia e Patrick Pugliese, colpevoli di aver riso di gusto e quindi non aver fermato quella che Signorini ha definito più volte "una brutta pagina della televisione". Un atteggiamento, questo dei 3 ex gieffini, per cui Striscia la Notizia ha chiesto la squalifica immediata dopo il provvedimento contro il pizzaiolo siciliano.















Signorini ha invece proposto ai 3 di recarsi nei prossimi giorni in un centro contro la violenza sulle donne per ascoltare le loro testimonianze in modo da comprendere la gravità delle affermazioni fatte da Salvo. Una proposta che però Pasquale Laricchia non ha condiviso minimamente. E in diretta ha sbottato: "No, io non ci sto…Non mi riconosco…Me ne posso andare anche adesso…Mi dissocio…Non devo andare in nessun centro…Io ho difeso sempre le donne…Anche al GF3…".











Pasquale è sembrato furioso e irremovibile. Il conduttore, basito di fronte a quella reazione, a quel punto ha provato a farlo ragionare: “Forse non hai capito lo spirito di questa iniziativa…Comunque noi non obblighiamo nessuno…Se non vuoi andare non me ne frega niente…Ma questo momento era costruttivo…Non ti interessa riflettere? Sei padrone della tua vita…”. Chissà se Pasquale cambierà idea nei prossimi giorni.

