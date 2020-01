Luigi Mario Favoloso, un aggiornamento sulla scomparsa dell’ex gieffino arriva in diretta, a Pomeriggio Cinque. Favoloso, anticipa Barbara D’Urso in apertura di puntata, ha finalmente rotto il silenzio dopo 18 giorni. Ricordiamo infatti che è sparito il 29 dicembre scorso ma la notizia è iniziata a circolare nella tarda serata del 6 gennaio dopo l’appello su Facebook dell’amico e fotografo Alex Fiumara.

“Attenzione: da circa 10 gg è scomparso da casa Luigi Mario Favoloso ex fidanzato della modella Nina Moric e partecipante del Grande Fratello 2018. La scomparsa secondo la denuncia formalizzata dalla mamma Loredana Fiorentino con cui sono in contatto telefonico, risalirebbe al 29/12/2019 da Torre Del Greco (Napoli), si è allontanato senza documenti, senza auto e senza effetti personali. Se qualcuno lo vedesse mi contatti subito su messenger. Condividete più possibile perché la famiglia è in comprensibile angoscia, idem i suoi amici me compreso”. (Continua dopo la foto)

















In questi giorni Barbara D’Urso, ma non è stata la sola, si è occupata della scomparsa di Favoloso e a Domenica Live aveva raccolto anche lo sfogo di Nina Moric, che ha raccontato anche che “lui in questi anni ha usato sia violenza fisica sia psicologica su di me. Si è sfogato su di me in maniera molto forte, per l’ennesima volta. Ho detto basta e ha fatto le valige e se ne è andato, ma ha continuato a cercarmi”. (Continua dopo la foto)















Poi la rivelazione choc: “Si mi ha messo le mani addosso e già lo aveva fatto tante volte”. E: “Anche Carlos ha subito lo stesso tipo di atteggiamento. Però Carlos è un ragazzo meraviglioso, andava anche d’accordo con Luigi. Solo che lui ha dei blackout e una sera ha fatto del male a mio figlio”. Ora, come detto, Favoloso ha deciso di parlare. Ha teleonato a Barbara d’Urso poco prima della diretta di mercoledì 15 gennaio e riferito di trovarsi all’estero. (Continua dopo le foto)











“La telefonata è durata mezz’ora – ha spiegato Carmelita – Luigi sta bene e non è in Italia. Noi sappiamo dov’è ma ci ha pregato di non dire la località per non essere rintracciato”. “Luigi ha assicurato che tutto quello che è stato detto dai media italiani è falso – ha proseguito in diretta la D’Urso – e che la sua fuga non è stata architettata. La madre non sapeva nulla e lui è dispiaciuto perché la gente pensa che non sia così”. La conduttrice ha poi aggiunto che l’imprenditore le ha spiegato di essersi allontanato per un motivo ben preciso, definito “molto grave”, che però nulla a che fare con quello raccontato da Nina Moric a Domenica Live.

