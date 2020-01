Appena cominciato si fa subito infuocato il trono over di Uomini e Donne. Risolto il “caso” Juan Luis e Gemma Galgani, come sostenevano le anticipazioni è esplosa una polemica sul conto di Armando Incarnato, altro cavaliere molto discusso. In breve, la dama Roberta Di Padua, che da tempo frequenta Armando, lo ha accusato in puntata di avere rapporti intimi ma segreti con Veronica Ursida, la dama bionda del parterre.

“Permetti – è partita all’attacco Roberta – che io mi trattengo, se tu dormi con una donna per due mesi e non lo dici?”. Quindi a suo avviso Armando e Veronica non avrebbero mai rivelato i loro rapporti in pubblico. “Ma come mai Veronica non si ribella?”, ha, poi, proseguito la dama di Cassino, sempre più furiosa con Incarnato e spalleggiata da Gianni Sperti e Tina Cipollari, convinti della sua buona fede. (Continua dopo la foto)

















La replica di Armando non è tardata ad arrivare: “Tu saresti una persona vera? Una persona che dice ‘Armando e Veronica sono fidanzati’ e poi esce con me? Ti avevo chiesto di non mentire e di non comportarti in un determinato modo. Se pensi che io e Veronica siamo fidanzati, con me non ci devi proprio uscire. Non devi farmi domande sul passato. Io ti ho raccontato di Ida perché non ti fidavi di me e volevo che tu decidessi se andare avanti o meno”. (Continua dopo la foto)















Ma Roberta non si lascia convincere. Ed esplode: “Fai una brutta fine, non prendere in giro le persone”. “Che te ne frega?- ha risposto lui – Hai mentito, io sono un uomo e non ti voglio!”. “Meno male che io avevo raccontato alla redazione determinate cose…Se io non l’avessi fatto avrei fatto una brutta figura a causa tua”. Quindi accusa la Di Padua di aver spifferato alla produzione alcuni dettagli della sua vita privata. (Continua dopo foto e post)









Cosa avrà da dire Roberta? ORA a #UominieDonne 😲



“Tu ti devi preoccupare di me e di te e non di me con le altre, non sei la Redazione. Hai mentito, Roberta – ha concluso Armando – Ho parlato io di me alla redazione”. A quel punto la situazione si fa ancora più infuocata, con Roberta furente: “Senti vengo là e ti meno, eh?!? “. E in conclusione, anche se di sicuro non è finita qui: Quando eravamo a cena, io ero con te e mi hai detto ‘il tuo comportamento mi sembra tanto un ‘vorrei ma non posso…”’.

