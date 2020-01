Uomini e Donne, è tornato l’attesissimo momento della sfilata delle dame del trono over. Ancora più ‘interessante’ questa volta perché Gemma Galgani ha sfidato Anna Tedesco dopo l’ultima che le ha viste protagoniste, in intimo. Le due si erano ritrovate e sfilare in bianco con un vestito quasi uguale e le polemiche non sono mancate.

E se già i rapporti non sono mai stati idilliaci (anche per la vicinanza di Anna a Giorgio Manetti), c’è da aggiungere la recente “questione Marcello”, il neo cavaliere pronto a negare l’esclusiva alla dama torinese perché sta sentendo proprio Anna. Che per la cronaca lo ha già definito il suo alter ego al maschile per quanto è interessante, brillante e pronto a darsi da fare. Ma arriviamo al momento della sfilata e sfida diretta tra Gemma e Anna. (Continua dopo la foto)

















Il tema della sfilata era “Nuotare a vista” e la Tedesco, che tra l’altro lavora in piscina e vanta un fisico davvero perfetto, ha accettato volentieri la sfida, sicura di poter vincere senza problemi. Il titolo della sfilata ha fatto subito sognare Gianni Sperti e Tina Cipollari, curiosi di vedere Gemma in bikini ma non è andata proprio così. La Galgani si è presentata in versione sirena ma ciò non toglie che le critiche siano arrivate comunque a pioggia. (Continua dopo la foto)















Abito lungo pieno di lustrini, lunga treccia sulle spalle e con tanto di rete da pesca, Gemma ha provato ad ammaliare parterre maschile e opinionisti, ma il giudizio di Tina è stato questo “Un tempo le sirenette ammaliavano i marinai, ma tu chi hai ammaliato finora? Hai fatto scappare tutti”. E Gianni: “Ma perché vai a fare queste sfide?”, chiede Gianni. “Perché non avrei dovuto farlo? Ho pensato di essere coraggiosa”, ha risposto lei. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram La sirenetta Gemma in passerella contro Anna 🧜‍♀ #UominieDonne Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne) in data: 15 Gen 2020 alle ore 6:18 PST

Visualizza questo post su Instagram Ed è subito Baywatch 🌊 ❤ #UominieDonne Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne) in data: 15 Gen 2020 alle ore 6:24 PST



I cavalieri (e anche Gianni) premiano Anna, che ha sfilato in versione Baywatch con pantaloncini e maglietta, ma come se le critiche in studio e l’aver perso la sfida non bastassero Gemma è stata anche asfaltata in rete. Tra i tanti sotto al video della sfilata si leggono commenti di questo tenore: “Penosa”, “Fa proprio ridere, roba da pazzi”, “Dai non c’è storia tra la nonna di Ariel e una vera sirena come Anna”, “Mummia ridicola e vergognosa”, “Ormai è inguardabile”.

