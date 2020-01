Caterina Balivo è una delle conduttrici più amate del piccolo schermo. In onda tutti i pomeriggi su Ri1, in diretta dal suo salotto tv di ‘Vieni da me’, Caterina è anche molto seguita sui social. Su Instagram, dove è anche considerata un’influencer e una regina di stile, la presentatrice ma anche moglie e mamma di due bambini racconta anche i suoi lati più privati, il suo quotidiano insomma. Ma questa volta la sua vita lontano dalle telecamere è finita per essere protagoniste della sua trasmissione.

È successo nella puntata che ha visto come ospiti l’attore e doppiatore Pino Insegno e la sua compagna Alessia Navarro, da pochi mesi genitori del piccolo Valerio, 5 mesi. Durante l’intervista, proprio mentre la coppia parlava dei figli, la Balivo non è riuscita a trattenersi e ha confessato in diretta di vivere un dramma legato alla sua Cora. (Continua dopo la foto)

















Pino Insegno e la compagna, come riporta Il Giornale, parlavano dei loro due figli e scherzavano sul fatto che l’ultimo arrivato in famiglia, Valerio, avesse preso la buona abitudine di dormire la notte, cosa che invece non aveva fatto il loro primogenito che al contrario li ha fatti penare parecchio i primi tempi. È stato in quel preciso momento che la padrona di casa ha interrotto i suoi ospiti. (Continua dopo la foto)















La conduttrice si è quindi appoggiata sul bancone delle interviste e ha confessato: “Scusate sto vivendo un dramma”. Poi si è spiegata meglio e tra lo stupore generale del pubblico in studio Caterina ha raccontato che la figlia Cora, che è nata nel 2017, si sveglia spesso di notte e fatica a riprendere sonno: “Lei tutte le notti si sveglia alle tre e alle quattro..”. (Continua dopo foto e post)











“Vuole venire nel letto con voi?”, le chiede allora Insegno. Ma lei: “No, non vuole venire a letto, vuole che io stia accanto a lei”. Insomma, come molte mamme anche la bella conduttrice di Rai1 è alle prese con notti insonni e risvegli che a quanto pare la stanno mettendo a dura prova. E forse visto che in quel momento l’intervista verteva proprio sull’argomento figli non ha resistito e si è lasciata andare a questa confessione. D’altronde è amatissima anche per questo, per la sua semplicità e spontaneità.

