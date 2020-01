Grande Fratello Vip, ci sono tensioni. E scattano le liti. Sono passati pochi giorni dalla prima puntata della nuova edizione del Grande Fratello Vip ma già ne sono successe davvero tante. Ci sono state polemiche, frasi sessiste, eliminazioni, discussioni. Di tutto. Ma gli occhi del pubblico sono tutti per Antonella Elia che, con la sua esuberanza e con il suo modo di fare un po’ svampito, è molto amata. Anche perché è una di quelle che dice le cose come stanno senza preoccuparsi troppo delle conseguenze.

Nelle ultime ore Antonella Elia, la ex valletta di Mike Bongiorno ed ex ragazza di Non è la Rai, ha attaccato Elisa De Panicis, cioè la vip che è costata a Salvo Veneziano l'eliminazione. Veneziano è stato espulso dal GF Vip per le sue frasi irrispettose nei confronti proprio della De Panicis… E Antonella Elia ci ha messo il carico. Cosa ha fatto? Ha etichettato la ragazza in modo non proprio carino…

















Ha infatti parlato di lei definendola una "pornostar". "Lei è una por**star. Per la gioia di tutti i maschi e l'invidia di tutte noi femmine. C'è una dose di sensualità straripante, praticamente incontenibile. I maschi sono sempre in situazioni imbarazzanti – ha detto Antonella Elia della De Panicis – Ogni volta che la vedono tutti si nascondono e si coprono le parti basse". A quel punto Elisa De Panicis poteva restare in silenzio? Ovviamente no.















E replica alla Elia in questo modo: "Porti il perizoma. Alla tua età credevo si portassero le mutande. Anche io mi scandalizzo quando vedo quelle della tua età con il perizoma". Paola Di Benedetto ha cercato di intervenire ma è stato tutto inutile. "Questa davanti a tutta Italia ha detto che io sono una p**no star! A casa io ho mio padre di 70 anni, gli prendono le crisi se sente queste cose! Lei rischia di fargli avere delle crisi" ha detto la De Panicis.











Insomma, una discussione furiosa tra due donne di generazioni diverse… Antonella Elia non è rimasta in silenzio di fronte alla provocazione, anzi ha cercato di spulciare la vita sentimentale della De Panicis. “Quindi Denver stava con Elisa? Anche con Ivan? Oddio, Elisa la dà a tutti. Cioè due in casa con cui ha…” ha detto Antonella Elia. Non vediamo l’ora di vedere come finisca questa soap.

