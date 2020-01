“Un ca***”. GF Vip, anche Barbara Alberti ‘si lascia andare’. Ma con classe. E gli altri senza parole

Il carattere dolce di Barbara Alberti, entrata nella casa del Grande Fratello Vip 2020 durante la seconda puntata, nasconde un’indole differente, se sottoposta a particolari stress. Esplode e rinuncia alla sua solita diplomazia: Barbara Alberti non va toccata nella sua educazione e, con lei, alcuni toni non vanno utilizzati. Nelle scorse ore ha perso la pazienza con Adriana Volpe. Il motivo? I tanto odiati turni per le pulizie.

Toccava proprio a Barbara la pulizia di tutte le stoviglie. Adriana Volpe si è sentita chiamata in causa e ha ritenuto opportuno avvicinarsi a Barbara per chiederle di poterla aiutare. Dopo il primo, gentile rifiuto, di fronte all’insistenza della Volpe, Barbara Alberti ha perso letteralmente la pazienza. Ma siamo sicuri che sia successo proprio questo? Cerchiamo di capirlo dalle sue stesse parole. Dopo l’ennesimo tentativo di Adriana, l’Alberti non si è più trattenuta. Qualcosa avrà sollecitato la donna a perdere la pazienza. Quali sono state le parole utilizzate? (Continua dopo la foto).

















“Vengo subito, subito, dammi 5 minuti. Non mi dire che ho ragione come i matti.Senti Adriana per favore, te lo chiedo con tutto il cuore. Mi fai finire? Ho fatto un’architettura, che adesso se la lascio mi inca**o! Ti prego. Ho finito ho solo 5 minuti porca putt**a. Ca**o, ca**o lasciami lavare i piatti”. Abbiamo sentito bene? Pare che i toni siano stati davvero accesi e vedere Barbara in un simile stato non è cosa che accade tutti i giorni. Contro la Volpe, Barbara Alberti ha usato una definizione specifica: ‘ossessa’. (Continua dopo la foto e il post).















Visualizza questo post su Instagram #barbaraalberti #gfvip Un post condiviso da (@barbaraalbertiofficial) in data: 13 Gen 2020 alle ore 6:04 PST

“Per una disgrazia della vita ho incontrato gli ultimi giovani che amano pulire. Adriana poi è un’ossessa, non vuole che tocchi nulla. Questo è un rapporto tra me e le cose. Io se vedo un piatto sporco, lui mi parla. Devo pulire, l’unica cosa che mi riesce sempre bene è la pulizia. Io esco da una stanza e godo dell’opera delle mie mani. Quindi lasciatemi pulire”. Pare che la scrittrice abbia avuto i suoi personalissimi motivi. Nessuno, d’altronde, si sarebbe mai aspettato che una scrittrice non avesse stravaganze. (Continua dopo le foto).









Dopo la spiegazione data ai colleghi inquilini, anche su Twitter sono tanti i fan che hanno approvato l’atteggiamento della scrittrice. Lo stesso non può dirsi per lo sfogo avuto qualche minuto fa con Rita Rusic. A cena, parlando proprio con Rita, produttrice del film La vita è bella, Barbara non ha resistito a dire la sua sul film: “È ripugnante. È difficile far ridere parlando di tragedie” e poi attacca anche Checco Zalone: “Ho visto Tolo Tolo (il film campione di incassi che racconta il calvario dei migranti, ndr) non fa ridere un cazz***”. Barbara Alberti non sa proprio mandarle a dire.

Elisa De Panicis rischia la squalifica dal GF Vip: la frase choc