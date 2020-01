Giulio Raselli, svelata la data della scelta a Uomini e Donne: ecco quando andrà in onda

I protagonisti del Trono Classico di Uomini e Donne sono tornati in studio per registrare le nuove puntate. Adesso sul trono ci sono Carlo Pietropoli, Sara Amira e Daniele Dal Moro, l’ultimo presentato. Il giovane è stato uno dei concorrenti dell’ultimo Grande Fratello, dove aveva iniziato una storia burrascosa con la vincitrice Martina Nasoni.

La giovane, dopo aver appreso la notizia del trono di Daniele, è intervenuta con parole dure e critiche nei confronti del suo ex flirt e amico. “Quando ho saputo che Daniele è il nuovo tronista di Uomini e Donne non ci potevo credere: l’ho chiamato subito per affrontarlo. E lui ha negato, – ha detto la Nasoni – non ha avuto il coraggio di dirmi la verità. Si è comportato da vigliacco e mi ha spezzato il cuore. Soffro, perché sono innamorata di lui. Lo so, è la prima volta che lo dico apertamente: Daniele pretendeva che vivessimo la nostra storia con riservatezza, mentre io mi ci ero tuffata di testa. Ora sto piangendo per lui, anche se non lo merita”. (Continua a leggere dopo la foto)

















Martina andrà a corteggiarlo in studio? Chissà. Intanto per Giulio Raselli, l’anziano del gruppo, sembrerebbe essere arrivata la conclusione del suo percorso a Uomini e Donne. Un paio di settimane fa, durante una registrazione del Trono Classico, l’ex volto di Temptation Island aveva annunciato che la settimana successiva avrebbe fatto la scelta. (Continua a leggere dopo la foto)















I fan del trono Classico si aspettavano la registrazione delle puntate intorno ai primi di gennaio. Tutti quindi si aspettavano la scelta di Giulio Raselli in quei giorni. Così è avvenuto, ma solo per la registrazione della puntata, perché Giulio Raselli in studio non c’era neanche l’ombra. Maria De Filippi non ha detto niente a riguardo e il pubblico ha iniziato a porsi delle domande. Nella serata di oggi, però, è arrivata la notizia. (Continua a leggere dopo la foto)









La scelta di Giulio Raselli andrà in onda in diretta, come accaduto la scorsa stagione con Ivan Gonzalez, Teresa Langella e molti altri. Il giorno è stato svelato nella registrazione di oggi. Sul Vicolo delle News infatti si legge che la scelta di Giulio Raselli a Uomini e Donne andrà in onda lunedì 20 gennaio 2020.

