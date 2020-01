Jonathan Kashanian senza freni. L’ex gieffino, ormai volto fisso di Detto Fatto, programma in onda ogni pomeriggio su Raidue e condotto da Bianca Guaccero, è diventato il protagonista indiscusso del momento gossip del contenitore pomeridiano del secondo canale.

Insieme a Bianca Guaccero, nel corso della sua ”Superclassifica Jon”, il siparietto in cui l’opinionista racconta di gossip e mondo dello spettacolo, reglala al pubblico simpatici siparietti e confidenze intime, spesso anche personali. Ed è quello che è successo la puntata di Detto Fatto andata in onda lunedì 13 gennaio 2020. L’ex gieffino e naufrago dell’Isola dei Famosi, ha parlato delle prime volte dei personaggi famosi e, come sempre, è stato stuzzicato dalla conduttrice Bianca Guaccero. (Continua a leggere dopo la foto)

















La conduttrice ha chiesto al suo opinionista qualcosa in più sui suoi flirt femminili. Jonathan Kashanian ha confessato alla padrona di casa di aver avuto dieci storie d’amore con donne, ma – inclusi i flirt – il numero ammonta a ben cento donne. “Quante donne ho avuto? – ha detto l’opinionista di Detto Fatto durante la confessione a Bianca Guaccero – Mi stai davvero facendo questa domanda in diretta su Rai 2? Inizio a sudare e mi devo togliere i vestiti”. (Continua a leggere dopo la foto)















“Ok, ti dico la verità. Ho avuto meno di 10 storie vere, ma se includi i flirt con bacio ed estensione di bacio di più. La più importante di tutte le mie fidanzate? Con questa persona ci vedremo per il mio compleanno tra l’altro. Lei è una persona con cui volevamo sposarci ed avere dei figli. Ma come, non sai chi è?”. (Continua a leggere dopo la foto)









“Ma chi? Quella che si chiama come me?”, ha detto a quel punto Bianca Guaccero riferendosi a Bianca Atzei, cantante, ex concorrente dell’Isola dei Famosi e amica di Jonathan, che però ha smentito la gaffe della conduttrice. “No, lei è arrivata molto dopo. Bianca non fare gaffe. Lei oggi è sposata ed ha tre figli. Lei adesso è la mia più grande confidente adesso, ci vogliamo molto bene, ma le nostre vite a livello sentimentale si sono separate. Comunque se includi i flirt ho superato i 100″.

