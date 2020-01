L’attore e conduttore Pino Insegno è felicemente sposato da ormai diversi anni con una donna molto più giovane di lui, Alessia Navarro. Le nozze furono celebrate nel 2012 senza che nessuno lo sapesse prima e dal loro amore sono inoltre nati due figli: Alessandro e Valerio. Nella giornata di oggi, martedì 14 gennaio, sono stati entrambi ospiti della trasmissione ‘Vieni da me’, condotta da Caterina Balivo, e qui si sono soffermati sul loro rapporto.

L’età non rappresenta assolutamente un problema nella coppia, infatti anche durante la trasmissione di Rai 1 Pino ed Alessia hanno mostrato davanti a milioni di telespettatori il loro enorme feeling che permette di portare avanti il matrimonio da ormai quasi otto anni. L’intervista ha assunto anche molti toni scherzosi ed è stato proprio lui ad aprire le danze con dichiarazioni divertenti. (Continua dopo la foto)

















Insegno ha svelato alla Balivo come è riuscito a conquistare la sua dolce metà: “Lei amava gli attori e io li doppiavo. Al buio ero come loro!”. Oltre a condividere l’amore, i due spesso lavorano insieme a teatro. Come succederà nel prossimo spettacolo ‘Imparare ad amarsi’. Questo il pensiero della donna sugli aspetti lavorativi: “Mi capita di fare spettacoli diversi da quelli che fa lui. Facciamo insieme le commedie, infatti presto saremo in scena, ma il mio genere è più serioso. Io non sarei mai in grado di fare quello che fa lui”. (Continua dopo la foto)























La Navarro ha continuato dicendo: “A volte è faticoso lavorare con lui perché improvvisa, ma ora ho imparato a stargli dietro!”. E successivamente Pino si è reso protagonista di un’affermazione molto intima, che ha scatenato anche l’immediata reazione della padrona di casa. Le sue parole hanno fatto riferimento alla loro vita sotto le coperte, che sembra proceda proprio nel migliore dei modi anche a distanza di anni. (Continua dopo la foto)

“Facciamo tanto l’amore!”, ha confessato Insegno. E a quel punto Caterina si è rivolta verso di lui affermando: “Nonostante tu abbia 60 anni…”. Sono stati quindi diversi i siparietti creatisi durante l’intervista, grazie alla simpatia dell’attore e di sua moglie. Pino Insegno, classe 1959, nel 2018 ha anche recitato nella soap opera ‘Un posto al sole’, mentre l’anno prima era stato protagonista al cinema con il film ‘Ovunque tu sarai’ diretto dal regista Roberto Capucci.

