Clizia Incorvaia, la cugina vip ‘esce allo scoperto’. Volto noto dei programmi tv: ecco chi è

Clizia Incorvaia è una delle protagoniste del Grande Fratello Vip. Influencer e modella, la giovane è nota alle cronache per essere stata la moglie del cantante di Francesco Sarcina de ”Le Vibrazioni”, che qualche mese fa confessò di essere stato tradito dalla moglie con l’amico e suo testimone di nozze, l’attore Riccardo Scamarcio.

Del divorzio, Clizia ne ha parlato con alcuni dei suoi compagni d’avventura, in particolare con Antonio Zequila. “Ho impiegato due anni e mezzo per elaborare questo lutto. Mi sono dovuta perdonare, avevo fatto il matrimonio cattolico. – ha spiegato – Credevo nella famiglia unita, togliere questa cosa a mia figlia mi faceva sentire in colpa. Sono stato io a mandare la lettera di separazione a settembre 2018”. (Continua a leggere dopo la foto)

















“Eravamo già in crisi da tanto tempo. – ha spiegato l’influencer – Lui si faceva abbondantemente la sua vita. Lui si predicava innamorato, passionale. Io ricevevo segnalazioni che lui si faceva la sua vita. Mi lasciava, ogni sera, solo con mia figlia. Il problema non si percepiva, faceva l’innamorato, stavamo insieme in tutti i sensi. Era sesso, solo quello non c’era altro. Io non lo sapevo ancora, l’ho scoperto dopo”. (Continua a leggere dopo la foto)















A causa della separazione, e dell’intervista che Francesco Sarcina lasciò al Corriere.it, la Incorvaia è finita al centro delle critiche più velenose dei social e forse questa del Grande Fratello Vip è stata un’occasione per farsi conoscere meglio e far conoscere la sua versione dei fatti. Non solo ex moglie di Francesco Sarcina, cantante di uno dei gruppi più seguiti del panorama musicale italiano, Clizia Incorvaia è cugina di un altro volto della televisione. (Continua a leggere dopo la foto)









A svelare l’aneddoto è stata proprio la cugina, Cristina Incorvaia, conosciuta dagli appassionati dei reality show per aver partecipato a Uomini e Donne e Temptation Island. “Forza cuginetta!” ha scritto sulle Instagram Stories pubblicando le foto di Clizia al Grande Fratello Vip. Cristina Incorvaia è stata una dama del trono over di Uomini e Donne e, insieme a David Scarantino, conosciuto proprio all’interno del programma di Maria De Filippi, ha partecipato a Temptation Island 2019.

“Un figlio…”. Il confessionale di ‘lacrime’ di Antonella Elia. Al Grande Fratello Vip è il momento del dolore