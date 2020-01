Vanessa Incontrada senza Sanremo, svelato il mistero: perché non affiancherà Amadeus

Siamo sempre più vicini all’inizio del Festival di Sanremo, che comincerà il 4 febbraio. Nella giornata di oggi, martedì 14 gennaio, sono state svelate le undici donne che affiancheranno il conduttore e direttore artistico Amadeus. Ci saranno infatti Antonella Clerici, Monica Bellucci, Sabrina Salerno, Mara Venier, Diletta Leotta, le giornaliste del Tg1 Emma D’Aquino e Laura Chimenti, Francesca Sofia Novello, Georgina Rodriguez, Rula Jebreal e la conduttrice originaria dell’Albania, Alketa Vejsiu.

Come accade spesso anche per i cantanti, in rete esplodono polemiche per i cosiddetti esclusi. E nelle scorse ore in molti si sono chiesti perché non sia presente la bellissima e bravissima Vanessa Incontrada. Dopo aver preso parte al programma '20 anni che siamo italiani' con Gigi D'Alessio, l'attrice italo-spagnola era invocata a gran voce dagli italiani. Ma "Tv Sorrisi e Canzoni' ha risolto il mistero.

















Vanessa sarebbe stata molto felice di poter salire sul palco dell'Ariston, infatti lei stessa ha confermato di sentirsi pronta per un evento importante come lo può essere la kermesse musicale più seguita dal nostro Paese. Ma a quanto pare ad impedire la sua presenza al Festival sono stati i tanti impegni lavorativi della donna, che sarà molto occupata proprio nel mese di febbraio.























Il 7 febbraio sarà infatti protagonista a teatro con 'La Fonderia' di Follonica, in provincia di Grosseto, con 'Scusa sono in riunione…ti posso richiamare?'. Ecco quanto affermato dalla Incontrada: "Si tratta di un testo esilarante. Per circa due mesi lo porteremo in alcuni piccoli teatri italiani per provarlo ed aggiustarlo. Ma la tournée ufficiale inizierà nel 2021". Dunque, impegni troppo gravosi, impossibili da conciliare con Sanremo.

A ’20 anni che siamo italiani’ commosse praticamente tutti con un monologo sulla perfezione: “La perfezione non esiste, so di non dire una grande novità. Ma io lo voglio gridare. Magari l’avessero detto prima a me. Bisognerebbe inserirla tra i primi insegnamenti che ci danno. Sai quanto tempo ho perso a cercarla? Come in amore, io pensavo di dover esser perfetta per trovare l’uomo della mia vita. Alla fine ho trovato un uomo molto speciale, mio marito, che mi ha detto di sorridere per i miei difetti. Ed è vero. Si è preso il pacchetto intero, pregi e difetti e io con lui”, aveva dichiarato l’attrice e conduttrice.

