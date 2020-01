Salvo Veneziano non è più un concorrente del GF Vip. Nelle scorse ore è arrivato il comunicato ufficiale della produzione sull’espulsione del pizzaiolo siciliano: “Il provvedimento è stato preso a causa di alcune sue espressioni e affermazioni che hanno violato le regole e lo spirito stesso del programma”, ha spiegato la produzione del programma in una nota.

"Essere un concorrente – gli è stato riferito leggendogli la motivazione del suo allontanamento in diretta – comporta delle responsabilità importanti, sia nei confronti del pubblico, sia nei confronti degli altri inquilini della Casa". "Come conseguenza della squalifica quindi, Salvo deve abbandonare immediatamente la Casa e il gioco. Il televoto di questa settimana è quindi annullato -prosegue la produzione del 'Gf Vip'- Tutti gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite sms nella sessione annullata verranno rimborsati".

















La moglie di Salvo Veneziano, che anche durante Pomeriggio 5, prima della decisione del GF Vip, l'aveva difeso è poi intervenuta a Mattino 5: "Ribadisco che non condivido né la forma né il contenuto delle dichiarazioni di mio marito, chiedo scusa a nome suo. In realtà, io non l'ho neanche riconosciuto. Conosco benissimo mio marito, so che non è una persona violenta". Per Giusy è stato un "atteggiamento gradasso, un momento di goliardia eccessivo, troppo eccessivo".















"Ho sentito una persona molto ferita – ha proseguito Giusy che ha già sentito il marito dopo l'espulsione – una persona che in questo momento non sta bene. Inizialmente non si è reso conto, quando poi gli hanno fatto vedere lì lui si è reso conto. Ha chiesto scusa agli autori, a tutti, a me, alla figlia e chiede scusa a tutte le donne". Salvo, dunque, è fuori ma a rischio sarebbero finiti anche 3 dei suoi ex colleghi gieffini.











Stiamo parlando di Sergio Volpini, Pasquale Laricchia e Patrick Ray Pugliese. È stata Striscia la Notizia, dopo il comunicato del GF, a chiedere ai propri telespettatori se sia giusta o no la loro squalifica. "Il GF Vip ha deciso di eliminare Salvo Veneziano in seguito alle sue affermazioni sessiste nei confronti delle due concorrenti Elisa De Panicis e Paola di Benedetto – si legge sul sito del tg satirico – Ma il Gf VIP non avrebbe dovuto squalificare anche Patrick, Pasquale e Sergio, testimoni e complici delle affermazioni di Salvo?". Staremo a vedere cosa succederà.

