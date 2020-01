Salvo Veneziano è stato espulso dal Grande Fratello Vip. La violenza verbale e sessista delle sue parole avevano provocato una rivolta sui social e il suo allontanamento era stato richiesto a gran voce dagli utenti e dai telespettatori del reality show. Una presa di posizione arrivata dopo le proteste per le parole violente pronunciate dal pizzaiolo siciliano, famoso per aver partecipato alla prima edizione del Grande Fratello.

Riferendosi alla concorrente Elisa De Panicis, Salvo Veneziano aveva detto “io se fossi stato single, c’era quella piccolina lì, tutta trasparente co ‘sto culettino… ma quella si merita due schiaffi che le devi spezzare la colonna vertebrale” aggiungendo altre frasi che sottintendevano un rapporto sessuale violento tali da suscitare la reazione indignata di Federica Panicucci. (Continua a leggere dopo la foto)

















La conduttrice di ‘Mattino Cinque’ aveva detto “Trovo assolutamente terribile ciò che Salvo dice, gli altri che ridono. L’ho trovato disgustoso. Disgustoso”. Le critiche erano arrivate da più fronti, tanto che ‘Striscia la Notizia’ ha aperto un televoto nel quale chiede ai telespettatori se anche gli altri inquilini (Patrick Ray Pugliese, Pasquale Laricchia e Sergio Volpini) siano da eliminare per non aver preso le distanze dal comportamento di Veneziano, ma di aver riso a crepapelle per quelle espressioni scambiandosi anche il cinque. (Continua a leggere dopo la foto)















Il comunicato del Grande Fratello è arrivato nella serata di lunedì 13 gennaio: “Salvo Veneziano è stato squalificato. Il provvedimento – si legge – è stato preso a causa di alcune sue espressioni e affermazioni che hanno violato le regole e lo spirito stesso del programma. Essere un concorrente – gli è stato riferito leggendogli la motivazione del suo allontanamento – comporta delle responsabilità importanti, sia nei confronti del pubblico, sia nei confronti degli altri inquilini della Casa. Come conseguenza della squalifica, Salvo deve abbandonare immediatamente la Casa e il gioco. Il televoto di questa settimana è quindi annullato. Tutti gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite sms nella sessione annullata verranno rimborsati. #GFVIP”. (Continua a leggere dopo la foto)









il #gfvip ha detto a salvo della possibile squalifica? “patti chiari amicizia lunga, se sarai bravo rimani”?!? 🧐 pic.twitter.com/1nO5pcEldm — 琴音-雅美 (@TrashAddicted) January 13, 2020

A poche ore dall’eliminazione, sui social è spuntato il video in cui Salvo Veneziano riferisce ai compagni d’avventura cosa gli ha detto il Grande Fratello in confessionale. “La vedo dura, la vedo molto dura, lo sai, ve l’hanno detto…” ha detto Salvo a Pasquale: “No, non sappiamo”, così il gieffino ha rivelato: “Più che parlare, mi hanno detto patti chiari e amicizia lunga, ti diamo la possibilità… se sarai bravo rimani, se non sarai bravo andrai a casa con il televoto del pubblico”. Poco dopo, Salvo è uscito dalla porta rossa.

