E si torna a parlare di Paola Caruso. Nelle ultime ore la ex Bonas di Avanti un altro si è lasciata andare a un lungo sfogo contro uno dei concorrenti del GF Vip 4. A farla ‘scattare’ è stato l’appellativo di “serpente velenoso” con cui lui l’ha definita nella Casa. Da qui l’attacco su Instagram e i retroscena. Lui è Ivan Gonzalez, ex tronista di Uomini e Donne da poco entrato dalla famosa porta rossa di Cinecittà.

Paola ha conosciuto lo spagnolo durante la partecipazione a Supervivientes, dove intrattenne con lui una frequentazione nonostante molti ritenessero che l’interesse di Gonzalez fosse più per il mondo dello spettacolo che per la Caruso, che lo aveva anche presentato come suo fidanzato nel salotto tv di Barbara D’Urso. Alla fine il loro flirt si è concluso proprio perché Paola comprese le intenzioni di Ivan e oggi che lui è al GF Vip è tornata a parlarne. (Continua dopo la foto)

















“Volevo chiarire quanto successo ieri riguardo al ‘serpente velenoso’ che mi ha dato Ivan – ha esordito Paola Caruso su Instagram – . Io l’ho conosciuto a Supervivientes dove ha finto di sedurmi, pugnalandomi alle spalle, votandomi, accusandomi e facendomi passare come una persona orribile. Io però l’ho perdonato, ho creduto nel nostro rapporto, nella nostra amicizia”. (Continua dopo la foto)















“Lui è venuto in Italia per me la prima volta – ha aggiunto ancora la ex Bonas – Lui non era mai stato qui e ha cercato di farsi conoscere, perché lui per questo è venuto. Infatti dopo quello, ha fatto il suo percorso. Ed è per questo che è al Grande Fratello. E non ci sarebbe se non fosse stato per la sottoscritta”. Quindi Paola sostiene che sia grazie a lei che Ivan è riuscito a diventare famoso in Italia. (Continua dopo foto e post)











Poco dopo la loro frequentazione, Ivan Gonzalez è diventato uno dei tronisti di Uomini e Donne e ora è nel cast del GF Vip di Alfonso Signorini. Ma Paola vuole anche mettere in guardia le sue coinquiline della Casa: “State attente, perché lui fa così, fa finta di sedurvi e poi vi molla solo per avere visibilità in tv – ha concluso lei – . Non è la prima volta che lo fa. Già lo ha fatto 3 o 4 volte anche in Spagna”.

