Serena Enardu allo scoperto. Parla di Pago ed è pronta a tutto. Cosa sta succedendo

Una notizia che adesso cambia le carte in tavola. A darla è Serena Enardu, da mesi al centro delle polemiche per la sua storia tormentata con Pago iniziata l’estate scorsa a Temptation Island. Per chi non lo ricordasse la coppia si era detta addio dopo 7 anni al termine del programma. Un addio difficile e burrascoso che ora però si apre a scenari inaspettati.

Serena Enardu è tornata a parlare dell’ex fidanzato Pago in una diretta su Instagram. L’ex tronista di Uomini e Donne ha fornito nuove spiegazioni e dettagli sulla sua breve incursione nel reality show di Canale 5. Serena ha confidato che sia lei sia Pacifico Settembre – questo il vero nome del cantante – sono molto cambiati dopo l’esperienza a Temptation Island Vip. Continua dopo la foto

















Per questo Serena è convinta più che mai di voler aspettare Pago e se l’artista le concederà il perdono la loro relazione sarà completamente diversa. Sarà una relazione nuova, decisamente migliore della precedente. Ma la gemella di Elga ci ha tenuto anche a precisare il motivo per il quale ha accettato l’invito di Alfonso Signorini alle prime puntate del GF Vip. Continua dopo la foto















“Chiedergli scusa pubblicamente, dopo che l’ho umiliato pubblicamente è per me un gesto in più, una dimostrazione in più che possa far capire a Pago che ci tengo davvero a lui. Non ho bisogno di visibilità, già ce l’ho”, ha spiegato Serena Enardu a proposito della sua partecipazione al Grande Fratello Vip. “Dopo Temptation Island Vip siamo completamente diversi. Se mi darà un’altra possibilità inizieremo una nuova vita insieme”, ha assicurato l’ex volto di Uomini e Donne. Continua dopo la foto















“Nella nostra storia non c’era l’umiltà di dirsi le cose. Per orgoglio, per non ferire l’altro, si dicevano cose a metà. Al Grande Fratello Pago ha raccontato che i primi due anni insieme non partiva per paura di perdermi, io invece pensavo non volesse lavorare”, ha raccontato Serena su Instagram. “Non volevo entrare nella Casa del Grande Fratello Vip per una settimana. Solo io e Pago poteva andar bene ma la convivenza con altre persone non avrebbe avuto senso”, ha concluso Serena Enardu, che ora attende la fine del reality show per scoprire il suo futuro con Pago.

