Veleni, chiacchiere e voglia di chiudere i conti una volta per tutti. Ci sono Elga Enardu e la sorella Serena da una parte, dall’altra l’ex volto di Uomini e Donne Giovanni Conversano che, nelle settimane scorse, era già arrivati ai ferri corti. La situazione è salita ulteriormente di tensione, passando a un livello successivo. Colpa della mancata presentazione di Elga Enardu a Domenica Live. Assenza alla quale Conversano ha replicato sui social.

“Ho letto su qualche sito che qualcuno non è venuto in trasmissione perché non si siede a tavola con oggetti di basso livello. Volevo ricordare a quel qualcuno che per venire lì in trasmissione e per avere un confronto diretto ci vuole coraggio, bisogna saper parlare in italiano e avere delle argomentazioni. Io ho raccontato un terzo di tutto quello che devo raccontare”, ha dichiarato Giovanni Conversano attraverso le stories di Instagram. Continua dopo la foto

















L’ex corteggiatore di Serena Enardu sembra dunque pronto a fare nuove rivelazioni su questa relazione, che ormai risale a dieci anni fa. “Ho già detto che non mi interessava attaccare ma volevo soltanto chiarire”, ha aggiunto l’imprenditore pugliese. Poi la promessa finale: “Da oggi non lascerò passare più niente, sono disposto a qualsiasi confronto. Sono stato in silenzio per troppo tempo”. Continua dopo la foto















“È da tanto tempo che non mi siedo al tavolo con persone sgradevoli, che non mi relaziono con persone di basso livello e siccome non avevo voglia di relazionarmi con persone di basso livello, ho deciso di non andare. Per carità, chi ha la propria opinione mi sta bene, ma chi inventa no. Quello poi si gestirà nelle sedi opportune, avere un confronto con lei e con il suo pubblico. Non mi siedo con la gente di basso livello”, ha detto Elga Enardu su Instagram dopo il mancato confronto con Giovanni Conversano a Domenica Live. Continua dopo la foto











Giovanni Conversano è nato a Campi Salentina, in provincia di Lecce, il 7 maggio 1979. Prima di diventare presentatore televisivo e organizzatore di eventi, è stato calciatore e modello. Si è diplomato all’Istituto tecnico economico Olivetti di Lecce e successivamente si è laureato con votazione di 110 in Scienze dell’Educazione all’Università del Salento. Terminata questa prima parte di studi, ha fatto due anni di specializzazione in Psichiatria e Psicologia Penitenziaria alla Cattolica di Milano.

Ti potrebbe interessare: Scomparsa Samira, arrestato il marito: “Fuga finita”. Tutti i dettagli