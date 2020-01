Caos a Sanremo, Amadeus ‘resta orfano’. La decisione Rai: il conduttore perde proprio lei

Si mette male per Amadeus e il suo Sanremo, ma solo da punto di vista organizzativo. Il responsabile è Fabrizio Salini, che alla vigilia della conferenza stampa in cui per tradizione si annuncia il cast del Festival ha consegnato ai consiglieri del cda i curricula dei nuovi direttori delle reti di Viale Mazzini. Nulla che già non fosse noto, visto che da tempo circola la lista con promossi e bocciati, tuttavia quello che sconvolge è la tempistica. Tuttavia il cambio della guardia a Rai1 ha del clamoroso, seppure fosse nell’aria, visto che Salini ha più volte fatto capire che lo avrebbe fatto non appena ricevuto il via libera politico.

E quando è arrivato ecco il colpo di scena che lascia di stucco tutti: il fatto che la decisione del cambio al vertice della rete ammiraglia sia stata presa alla vigilia del Sanremo che Teresa De Santis – il direttore di Rai1 – ha organizzato, scegliendo Amadeus come direttore artistico, ha dell'assurdo. Tutto probabilmente deriva dal fatto che l'anno scorso Claudio Baglioni e la Rai furono investiti da una valanga di polemiche dopo alcune dichiarazioni sulla questione dei migranti, edizione capitanata dalla De Santis. Eppure, nonostante non fosse il suo Festival perché subentrata a giochi fatti, il direttore di Rai1 ci mise la faccia e le polemiche nei confronti del "dirottatore artistico" si stemperarono.

















Ancora una volta a Viale Mazzini conta più la politica che gli ascolti. Rai1 sta vivendo un'ottima stagione autunnale. La rete ammiraglia è in crescita nel prime time, nonostante la perdita della Champions League (finita alla concorrenza). Dal 15 settembre a oggi Rai1 ha battuto Canale 5 per più di 100 prime serate.















La 70 edizione del Festival che la Rai ha voluto festeggiare in maniera celebrativa con le sue punte di diamante che saliranno sul palcoscenico (passerella per Carlo Conti, Piero Chiambretti e Pippo Baudo) ufficialmente comincia con la conferenza stampa di oggi a Sanremo. Amadeus ha già svelato i big in gara, ora non gli resta che annunciare le donne che due per sera lo affiancheranno.











Sicure le presenze di Diletta Leotta, Antonella Clerici, Rula Jebreal, Emma D’Aquino e Laura Chimenti (conduttrici del Tg1), Simona Ventura, Georgina Rodriguez (la fidanzata di Cristiano Ronaldo). Mara Venier ha rivelato che Amadeus la vuole con sé nella serata della finale. Si aspetta l’ok da Monica Bellucci. In preallarme anche Vanessa Incontrada, Sabrina Salerno e Gessica Notaro. Ad aprire la prima serata, e quindi a rompere il ghiaccio con Amadeus, ci sarà Fiorello, che con Roberto Benigni e Tiziano Ferro guida la lista degli ospiti.

