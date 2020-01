Salvo Veneziano è stato squalificato dal ‘Grande Fratello Vip’. ”Il provvedimento è stato preso a causa di alcune sue espressioni e affermazioni che hanno violato le regole e lo spirito stesso del programma”, spiega la produzione del programma in una nota. ”Essere un concorrente -gli è stato riferito leggendogli la motivazione del suo allontanamento in diretta televisiva- comporta delle responsabilità importanti, sia nei confronti del pubblico, sia nei confronti degli altri inquilini della Casa”.

"Come conseguenza della squalifica quindi, Salvo deve abbandonare immediatamente la Casa e il gioco. Il televoto di questa settimana è quindi annullato -prosegue nella nota la produzione del 'Gf Vip'- Tutti gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite sms nella sessione annullata verranno rimborsati".

















Chiacchierando con gli altri protagonisti storici del reality Sergio Volpini, Pasquale Laricchia e Patrick Ray Pugliese, Veneziano ha detto: "Io se fossi stato single, c'era quella piccolina li (elisa De Panicis ndr), tutta trasparente co 'sto culettino… l'influencer sì, quella si merita due schiaffi che le devi spezzare la colonna vertebrale proprio. Staccarle la testa e la lasci con la pelle sul letto. Solo la pelle, perché le ossa me le sono bevute. Quella è da scannare, quella li è proprio da maciullarla, ma dai. Io gli ho visto le budella, io le ho visto l'intestino crasso attraverso i fuseaux".















Parole che hanno fatto infuriare tutti. Giusy, la moglie di Salvo, è intervenuta a Mattino 5 per parlare del caso. "Ribadisco che non condivido né la forma né il contenuto delle dichiarazioni di mio marito, chiedo scusa a nome suo. In realtà, io non l'ho neanche riconosciuto. Conosco benissimo mio marito, so che non è una persona violenta". Per Giusy è stato un "atteggiamento gradasso, un momento di goliardia eccessivo, troppo eccessivo".









Dopo l’espulsione, la moglie ha parlato con Salvo e ha spiegato come è il suo stato d’animo. “Io non sto difendendo mio marito, se mio marito fosse una persona violenta non sarei seduta su questa sedia. Io lo conosco da 20 anni e non è una persona violenta. Certo che mi ha ferito, ho dei figli a casa”, ha spiegato ancora Giusy a Mattino 5. Salvo al telefono le ha raccontato di sentirsi molto ferito per quanto accaduto: “Ho sentito una persona molto ferita, una persona che in questo momento non sta bene. Inizialmente non si è reso conto, quando poi gli hanno fatto vedere lì lui si è reso conto. Ha chiesto scusa agli autori, a tutti, a me, alla figlia e chiede scusa a tutte le donne.”

