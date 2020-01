“Mi hai tradito con lei!”. Forum, scoppia la rissa in studio: Barbara Palombelli costretta ad intervenire

“A te piacciono le vecchie!”, esordisce così la donna (un’attrice) mentre si scaglia verbalmente e fisicamente contro quello che dovrebbe essere suo marito (quantomeno nella finzione di Forum). Ma partiamo con odine perché è stata una puntata decisamente movimentata del tribunale televisivo “Forum” in onda su Canale 5 e condotto da Barbara Palombelli. Una donna scopre nel computer le chat hard del marito e lo prende a calci in tv. Tra i coniugi finisce in rissa sotto gli occhi allibiti del pubblico in studio. Laura aveva portato in causa il marito Yuri dopo aver scoperto d’essere stata tradita via pc. I due sono sposati da solo un anno ma, dopo le nozze, la donna ha scoperto quasi per caso che il marito si era divertito con una serie di avventure con delle donne più grandi.

"Tu mi hai rovinato la vita! Ami le vecchie! Le vecchie! Ha un'attrazione verso le vecchie. Verso le decrepite" ha urlato la donna davanti al giudice Bartolo Antoniolli dello storico tribunale televisivo Mediaset. La donna ha spiegato che una sera cercando con il computer del marito come fare la cioccolata calda ha digitato la parola "hot" scoprendo nella cronologia del marito decine di risultati porno e le chat intrattenute con queste Milf.

















"Sono tutte vecchie, delle anziane, delle decadenti", urla la donna. La situazione degenera durante la puntata: si scopre che Yuri ha avuto diversi rapporti con donne mature (con la complicità del suocero) e che non ha intenzione di smettere queste "frequentazioni".















La situazione è degenerata finendo a calci nello studio. Forum utilizza da sempre la formula dell'arbitrato rituale per risolvere le controversie più disparate. Utilizza soprattutto, per i fatti trattati, attori chiamati allo scopo di rappresentare la questione del giorno. Fatti ricostruiti attraverso gli attori, dunque.











Questa volta hanno scelto un’attrice che, forse, ha esagerato un po’ con il livello di verità. I casi trattati a Forum non sono mai sentenze ufficiali, ma lodi arbitrali. Dopo il dibattimento delle parti, il giudice si ritira per deliberare e la conduttrice intervista il pubblico sulla vicenda e legge i commenti dei telespettatori.

