“Rimarrai nei nostri cuori”. Lutto atroce per la iena Matteo Viviani

Brutto lutto per Matteo Viviani, volto storico del programma “Le Iene”, ha detto addio al padre morto nelle scorse ore. L’annuncio della scomparsa è arrivato, come spesso succede in questi casi, attraverso i social network. La prima a dare l’ultimo saluto al suocero è stata la moglie della Iena l’ex letterina di “Passaparola”, Ludmilla Radchenko, che sul suo profilo Instagram ha pubblicato un affettuoso messaggio. Matteo Viviani è rientrato di recente da un viaggio in Russia terra natale della sua compagna.

Qui ha trascorso le festività natalizie per poi fare rientro in Italia solo nelle scorse ore. Difficile sapere se sia stata proprio la salute precaria dell’uomo ad anticipare i piani di rientro della coppia dalle vacanze. Quello che è chiaro è che la notizia della morte dell’uomo, che viveva ad Arezzo, è stata data in tempo reale dalla showgirl, che oggi è un’affermata artista. Continua a leggere dopo la foto

















Sul suo account Instagram la Radchenko ha pubblicato un toccante messaggio, scegliendo di condividere con i suoi follower anche alcuni scatti del suocero con suo marito e il suo figlio più piccolo: “Le generazioni crescono.. e altri.. se ne vanno.. il segno della Vittoria… Vita… Viviani…Ciao caro suocero.. caro nonno.. e padre… rimarrai nei nostri cuori… Buon viaggio.. riposa in pace”. Continua a leggere dopo la foto















Nelle sue Instagram Stories la Radchenko ha poi pubblicato alcuni scatti recenti degli ultimi giorni trascorsi insieme alla famiglia del suocero, che ha chiamato teneramente “papà”, dove il padre di Viviani appariva sereno. Sul momento la Iena ha scelto di non pubblicare niente in merito sul suo account social, ma poco dopo ha postato la foto di un paesaggio e poche semplici parole: “Buon viaggio papà”. Continua a leggere dopo la foto











Matteo Viviani che è sposato con la Radchenko dal 2013 e con lei ha due figli, ha ricevuto l’affetto e il sostegno virtuale di amici e colleghi, ma anche delle miglia di follower che lo seguono da tempo proprio sui social network. Il suo impegno nel programma “Le Iene” lo ha portato infatti a essere uno degli inviati più apprezzati e seguiti della trasmissione di Italia Uno.

