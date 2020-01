Squalificato dal Grande Fratello Vip. È ufficiale: dopo le polemiche delle ultime ore, è arrivato il comunicato della produzione che, di conseguenza, ha annullato il televoto. Salvo Veneziano non è più un concorrente del reality. “Il provvedimento è stato preso a causa di alcune sue espressioni e affermazioni che hanno violato le regole e lo spirito stesso del programma”, ha spiega la produzione del programma in una nota.

"Essere un concorrente – gli è stato riferito leggendogli la motivazione del suo allontanamento in diretta televisiva- comporta delle responsabilità importanti, sia nei confronti del pubblico, sia nei confronti degli altri inquilini della Casa". "Come conseguenza della squalifica quindi, Salvo deve abbandonare immediatamente la Casa e il gioco. Il televoto di questa settimana è quindi annullato -prosegue la produzione del 'Gf Vip'- Tutti gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite sms nella sessione annullata verranno rimborsati".

















Nelle scorse ore il famoso pizzaiolo siciliano, che in questa quarta edizione fa parte del gruppo degli 'Higlander' insieme a Pasquale Laricchia, Patrick Pugliese e Sergio Volpini, ha fatto dichiarazioni pesanti nella Casa su Elisa De Panicis e Paola Di Benedetto. "Io se fossi stato single – ha detto sulla Panicis – c'era quella piccolina, tutta trasparente co 'sto culettino… Quella si merita due schiaffi che le devi spezzare la colonna vertebrale proprio. Staccarle la testa e la lasci con la pelle sul letto. Solo la pelle, perché le ossa me le sono bevute. Quella è da scannare, quella li è proprio da maciullarla, dai. Io gli ho visto le budella, le ho visto l'intestino crasso attraverso i fuseaux".















Federica Panicucci ha commentato con queste parole il filmato di Salvo durante Mattino 5: "A me questo video fa orrore. Trovo terribile quello che Salvo dice e gli altri che ridono. Lo trovo disgustoso, una cosa del genere è intollerabile". E anche Cristiano Malgioglio ha commentato l'episodio su Twitter: "È disgustoso e orribile quello che ha detto un certo Salvo Veneziano… uno dei partecipanti del @GrandeFratello, nei confronti di una concorrente del reality. Non ho parole. Sono sempre stato vicino alle donne che amo troppo. E lui mi fa semplicemente Schifo".











Qualche ora dopo, Salvo Veneziano ha parlato di Paola Di Benedetto in questi termini: “Pensavo fosse più alta, io sono abituato a molto meglio”. E Pasquale Laricchia: “Potrebbe essere tua figlia”, con il pizzaiolo che ha risposto: “Si, ma non è mia figlia. Le stacco la pelle”. Poco fa, in serata, il comunicato ufficiale del GF Vip dell’espulsione di Salvo Veneziano dal reality.

