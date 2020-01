Inizia una nuova settimana e il trono over di Uomini e Donne torna con una puntata a dir poco infuocata. Protagoniste Gemma Galgani e Anna Tedesco, ma non solo. In breve, dopo l’addio a Juan Luis la dama torinese ha altri due pretendenti. Sono Walter e Marcello. Con il primo Gemma ha trascorso una serata a teatro e poi deciso di non proseguire la conoscenza).

Il secondo, invece, ha rivelato in studio di trovare Gemma una donna elegantissima ma di aver lasciato il suo numero di telefono anche ad Antonella e ad Anna Tedesco e questa decisione, nemmeno a dirlo, non ha fatto piacere a Gemma. Ecco, Anna. Dopo la discussione con la Galgani per via di Marcello, la dama di Gubbio che compirà 53 anni il prossimo 30 gennaio è finita di nuovo nel mirino di Gianni Sperti, che non è mai stato ‘tenero’ con lei. (Continua dopo la foto)

















Questa volta Anna Tedesco è stata accusata dall’opinionista di UeD di aver utilizzato i suoi canali social per pubblicizzare l’attività imprenditoriale di Marcello. Insomma, a suo avviso Anna, che ha negato ogni addebito, si è rimessa in gioco nel dating show di Maria De Filippi solo per questioni di visibilità. Ma in questa puntata come sempre ‘intensa’, Tina Cipollari merita un capitolo a parte. La Vamp è tornata a criticare Gemma ma ha dovuto fare i conti con il giudizio di un signore del pubblico. (Continua dopo la foto)















“Tina c’è un po’ di invidia verso Gemma perché arrivare alla sua età, così, da parte tua non c’è la possibilità. Non ci arrivi alla sua età!”, ha detto un uomo dal pubblico che ha poi specificato: “Non parlo di età ma di fisico!”. Frasi che hanno fatto letteralmente infuriare Tina, che si è anche alzata in piedi per inveire contro di lui. (Continua dopo foto e post)











L’apice della lite si è raggiunto dopo che l’uomo ha aggiunto: “Tu vai sempre ad ingrassare e hai la tendenza ad ingrassare, ingrasserai sempre!”. A quel punto la Vamp ha perso le staffe e replicato: “Cinghiale di mer*a, vai a caga*e!”, “Ma poi che c’entra?”. “Comunque sei una persona piacente, non grassa, formosa!”, ha poi provato a spiegarsi il signore. Alla fine è intervenuta anche Maria De Filippi per cercare di placare gli animi.

